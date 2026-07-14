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Từ viện trợ đến chuyển giao công nghệ: Châu Âu đổi cách hỗ trợ Ukraine

Thứ Ba, 10:05, 14/07/2026
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VOV.VN - Không chỉ tiếp tục viện trợ vũ khí, các đồng minh châu Âu đang chuyển sang một bước đi sâu hơn trong hỗ trợ Ukraine: giúp quốc gia Đông Âu này tự xây dựng năng lực quốc phòng.

Những quyết định được đưa ra tại Hội nghị của “Liên minh các nước sẵn sàng” ở Paris, Pháp cho thấy mục tiêu không còn dừng ở việc đáp ứng nhu cầu trước mắt trên chiến trường, mà hướng tới tạo nền tảng để Ukraine chủ động sản xuất và duy trì sức mạnh phòng thủ lâu dài.

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Hội nghị “Liên minh các nước sẵn sàng” mà EU và Ukraine tổ chức (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu lắng dịu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất chương trình phòng thủ tên lửa mới mang tên FREYJA, với kỳ vọng phối hợp năng lực của các chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu để phát triển một hệ thống phòng thủ có chi phí thấp hơn nhưng hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Zelensky cho biết FREYJA sẽ giúp khắc phục sự thiếu hụt, có giá thành thấp hơn và cuối cùng cho phép toàn bộ châu Âu tự trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa chống đạn đạo mới, đồng thời hỗ trợ những nơi cần được bảo vệ. 

“Tất cả chúng ta cùng nhau có thể chế tạo hệ thống này trong vòng 12 tháng tới”, ông Zelensky nói.

Đề xuất này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của các đồng minh. Pháp, Đức, Anh cùng nhiều nước châu Âu đã thống nhất thành lập Liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo tích hợp với Ukraine. Đáng chú ý, Pháp lần đầu tiên đồng ý cấp phép để Ukraine sản xuất ngay trên lãnh thổ nước này các loại tên lửa hành trình, tên lửa phòng không và bom dẫn đường. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ mô hình chuyển giao vũ khí sang chuyển giao công nghệ và năng lực sản xuất.

Phát biểu tại họp báo sau hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh: “Chúng tôi đã hoàn tất các thỏa thuận cấp phép đối với các năng lực mới. Điều này sẽ cho phép sản xuất nhanh hơn nhiều cùng với những người bạn Ukraine và ngay trên lãnh thổ Ukraine”.

Cùng với đó, Ukraine sẽ mua các hệ thống phòng không SAMP/T thế hệ mới, 16 máy bay chiến đấu Rafale và được hỗ trợ huấn luyện phi công. Anh cũng tuyên bố tham gia chương trình cho vay quốc phòng trị giá 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu, mở thêm nguồn lực để Kiev tiếp cận các hệ thống phòng không, tên lửa và đạn dược. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết vương quốc Anh sẽ tham gia vào khoản vay hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỷ euro của EU. Thỏa thuận này sẽ đảm bảo rằng Ukraine tiếp tục nhận được các năng lực quân sự mà nước này cần nhất.

“Nó tạo ra một con đường mới để Ukraine mua sắm các năng lực từ ngành công nghiệp Anh, bao gồm đạn dược, hệ thống phòng không và tên lửa tầm xa, và nó gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ về sự đoàn kết của châu Âu”, ông Keir Starmer nói

Việc kết hợp hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy sản xuất ngay tại Ukraine cho thấy cách tiếp cận của châu Âu đang thay đổi. Thay vì chỉ bổ sung vũ khí để đáp ứng nhu cầu trước mắt, các đồng minh đang hướng tới xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng đủ sức giúp Ukraine tự chủ hơn trong dài hạn. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về phương thức hỗ trợ, mà còn phản ánh tính toán chiến lược của châu Âu trước một cuộc xung đột được dự báo vẫn còn kéo dài và nhiều bất định.

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Hồng Nhung/VOV1
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