Phát biểu tại đây, bà Dato' Astanah Abdul Aziz, Phó Tổng thư ký ASEAN, cho biết sự kiện diễn ra trùng với ba cột mốc quan trọng: kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ Đối thoại ASEAN - Trung Quốc, 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc và 15 năm thành lập Trung tâm ASEAN - Trung Quốc.

Thị trường Trùng Khánh Trần Tân Vũ phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ Trung Quốc - ASEAN 2026.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi cung cấp nền tảng cho hai bên khám phá hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới số. Bà mong muốn, trong tương lai, ASEAN và Trung Quốc sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đạt thêm nhiều kết quả thực chất, ý nghĩa và cùng có lợi, góp phần lớn hơn vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững khu vực.

Ông Trương Lợi Trung, Tổng thư ký Trung tâm Trung Quốc - ASEAN nhấn mạnh, Trung Quốc và ASEAN là ví dụ điển hình thành công và năng động nhất trong hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nghị định thư nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/12, sẽ tăng cường hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kết nối chuỗi cung ứng và thống nhất tiêu chuẩn, thúc đẩy phối hợp chặt chẽ hơn các quy tắc thương mại khu vực.

Trong khi đó, ông Trần Tân Vũ, Thị trưởng Trùng Khánh cho biết, trong những năm gần đây, Trùng Khánh đã không ngừng thúc đẩy trao đổi chính sách, kết nối hạ tầng, thông suốt thương mại, hỗ trợ tài chính cũng như quan hệ giữa người dân Trung Quốc và các nước ASEAN. Giao lưu trên các lĩnh vực giữa hai bên ngày càng chặt chẽ.

“Chúng tôi sẽ lấy hoạt động lần này làm cơ hội, đi sâu kết nối với Kế hoạch hành động về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN, nghiêm túc thực hiện Nghị định thư phiên bản 3.0 về Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN, tiếp tục thúc đẩy phối hợp công nghiệp, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới như trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, xanh và carbon thấp”.

Tuần lễ Trung Quốc - ASEAN 2026 tổ chức từ ngày 22 - 25/11 tại thành phố Trùng Khánh với chủ đề “Tăng cường hợp tác chiến lược, kết nối và chia sẻ thịnh vượng”. Chương trình gồm 30 hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý nhà nước, hành lang giao thông kinh tế, đổi mới khoa học-công nghệ, giao lưu nhân văn... Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường và đoàn công tác tỉnh Cao Bằng do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ làm trưởng đoàn tham dự chương trình.

Tại lễ khai mạc, đã diễn ra hoạt động công bố Báo cáo Hợp tác Truyền thông ASEAN - Trung Quốc (2021–2026), chương trình Du lịch trực tuyến ASEAN qua ảnh và Sáng kiến hợp tác về chuyển đổi năng lượng ứng dụng AI. Trùng Khánh cũng công bố 10 kế hoạch tăng cường hợp tác với ASEAN trong 5 năm tới thông qua các chính sách, nền tảng và dự án trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ, kết nối, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, pháp luật, y tế, truyền thông và giao lưu thanh niên.