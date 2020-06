Tức giận truyền đơn từ Hàn Quốc, Triều Tiên dọa dừng hợp tác

Em gái của Nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Yo-jong sáng 4/6 đã đưa ra lời cảnh báo sẽ hủy bỏ thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng quân sự liên Triều và chấm dứt các dự án hợp tác nếu Hàn Quốc không ngăn cấm các hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo-jong. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, bà Kim Yo-jong khẳng định, niềm tin và sự hòa giải không bao giờ có thể đi cùng với các hành động thù địch như vậy. Và rằng, chính phủ Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt nếu việc rải truyền đơn tiếp diễn. Cụ thể là khả năng đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, ngừng các tour thăm quan Núi Kumgang, đóng cửa Văn phòng liên lạc chung Bắc Nam, hủy bỏ thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng quân sự liên Triều.



Bà Kim Yo-jong cũng nhấn mạnh, việc rải truyền đơn đã đi ngược lại các thỏa thuận được ký giữa 2 bên tại thượng đỉnh liên Triều năm 2018. Do đó, Hàn Quốc phải có hành động cụ thể, có thể là ban hành luật cấm hành động đó mà không viện cớ vào lý do “tự do ngôn luận”.

Hồi tháng 5, các nhà hoạt động chống Bình Nhưỡng, trong đó có người Triều Tiên lưu vong ở Hàn Quốc đã thả những quả bóng bay khổng lồ chứa hàng trăm nghìn truyền đơn chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về các chính sách của nước này./.