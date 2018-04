Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, Tunisia đã huy động một lực lượng đông đảo nhân viên an ninh và quân sự nhằm đảm bảo an ninh. Theo đó, khoảng 60 nghìn nhân viên an ninh và quân sự Tunisia được điều động đến 359 trung tâm bỏ phiếu của cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 6/5. Một cung đường ở Tunisia

Ông Mohamed Tlili Mansri, Chủ tịch của Cơ quan bầu cử độc lập Tunisia cho biết, đây là cuộc bầu cử lần đầu tiên kể từ năm 2011. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sớm hơn một tuần so với kế hoạch. Chiến dịch bầu cử tại Tunisia bắt đầu từ ngày 15/4 và kết thúc vào ngày 4/5. Sau đó là ngày im lặng, diễn ra một ngày trước cuộc bỏ phiếu./. Những ngôi nhà dưới lòng đất còn sót lại tại Tunisia sau hàng thế kỷ VOV.VN - Tại Tunisia, những ngôi nhà được xây dựng dưới lòng đất trong hàng thế kỷ qua để tránh nắng nóng cháy mặt mùa Hè và lạnh thấu da thịt mùa Đông. Châu Âu xếp Tunisia vào “danh sách đen” VOV.VN -Tunisia không hài lòng về quyết định của EC đưa nước này vào danh sách các nước có nguy cơ cao trong lĩnh vực rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Ảnh: Tunisia điều thiết giáp trấn áp biểu tình VOV.VN -Bộ Nội vụ Tunisia cho biết ít nhất 600 người đã bị bắt trong diễn biến biểu tình bạo lực từ đêm 8/1 vừa qua. Tunisia cấm máy bay của các hãng hàng không UAE hạ cánh VOV.VN - Cả Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Tunisia đều không đưa ra lý do cụ thể của lệnh cấm. Tunisia phản đối EU đưa nước này vào danh sách đen “thiên đường thuế” VOV.VN - Bộ Ngoại giao Tunisia ngày 7/12 kịch liệt phản đối EU liệt quốc gia Bắc Phi này vào danh sách đen “thiên đường thuế”. Tấn công bằng dao gần tòa nhà Quốc hội Tunisia VOV.VN - Cảnh sát Tusinia vừa bắt giữ thủ phạm vụ tấn công bằng dao gần tòa nhà Quốc hội ở thủ đô đô Tunis, khiến 2 cảnh sát bị thương. Tunisia giải cứu 126 người di cư từ vùng cận Sahara VOV.VN - Trong số những người di cư được giải cứu, có 48 phụ nữ, 7 người đang mang thai, và 3 trẻ em.