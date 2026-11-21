Tại New York, Mỹ, Phái đoàn thường trực Cuba tại Liên hợp quốc tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của Lãnh tụ Fidel Castro Ruz (25/11/2016-25/11/2026), với sự tham dự của đại diện các phái đoàn ngoại giao và những người bạn đoàn kết với Cuba tại Mỹ.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Cuba nhấn mạnh những đóng góp của Lãnh tụ Fidel Castro Ruz đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền và phát triển đất nước, đặc biệt trong giáo dục, y tế và văn hóa.

Trên bình diện quốc tế, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ của ông đối với các phong trào giải phóng dân tộc đã giúp Cuba có những đóng góp vượt lên quy mô lãnh thổ và nguồn lực kinh tế của mình.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Namibia và Nicaragua cùng các nhà hoạt động đoàn kết với Cuba tại Mỹ chia sẻ những kỷ niệm và đánh giá về di sản của Lãnh tụ Fidel, đề cao sự gắn bó của ông với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chế độ Apartheid và bất công xã hội. Các phát biểu khẳng định tình đoàn kết với nhân dân Cuba, kêu gọi chấm dứt chính sách cấm vận và tôn trọng quyền lựa chọn con đường phát triển của Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Chủ tịch Fidel Castro và nhân dân Cuba trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và tái thiết sau chiến tranh.

Nhắc lại câu nói “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” và chuyến thăm lịch sử tới vùng giải phóng Quảng Trị tháng 9/1973, Đại sứ nhấn mạnh tình cảm ấy tiếp tục hiện hữu qua những công trình hữu nghị, sự giúp đỡ của các chuyên gia Cuba và nhiều thế hệ cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Cuba.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định, Lãnh tụ Fidel Castro mãi là người bạn lớn, người đồng chí và người anh em thân thiết của nhân dân Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước trong việc gìn giữ, vun đắp và trao truyền cho các thế hệ mai sau quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba.