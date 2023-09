Tuyên bố Chủ tịch ASEAN 2023 hoan nghênh những tiến bộ trong đàm phán COC

Tuyên bố chủ tịch ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan bày tỏ quan ngại về một số hành động có thể làm gia tăng căng thẳng, gây mất ổn định, hòa bình và an ninh trong khu vực.

Các nước tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường lòng tin và tin cậy lẫn nhau, tự kiềm chế tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, đồng thời tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia từ ngày 05-07/09.

ASEAN tái khẳng định cần thiết phải theo đuổi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, công nhận lợi ích của việc coi Biển Đông là một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hoan nghênh những tiến bộ đạt được cho đến nay trong các cuộc đàm phán đang diễn ra về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), bao gồm việc hoàn thành lần đọc thứ hai Văn bản đàm phán Dự thảo COC duy nhất (SDNT) và việc thông qua Hướng dẫn về Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đẩy nhanh việc sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả và thực chất. ASEAN cũng mong muốn sớm đạt được một COC hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

ASEAN nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán COC, do đó hoan nghênh các biện pháp thiết thực có thể làm giảm căng thẳng và nguy cơ gây hiểu lầm và tính toán sai lầm.

ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin và phòng ngừa nhằm nâng cao lòng tin và sự tin cậy giữa các bên, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS 1982.