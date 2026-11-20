Ba cường quốc tìm kiếm tiếng nói chung về trật tự thế giới

Theo các chuyên gia Nga, ý nghĩa đáng chú ý của cuộc gặp không chỉ nằm ở những nội dung được thống nhất, mà còn ở việc ba cường quốc thiết lập được kênh đối thoại trực tiếp về các vấn đề an ninh và trật tự thế giới.

Ông Kirill Babayev, Giám đốc Viện Trung Quốc và châu Á hiện đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho rằng cuộc gặp phản ánh sự dịch chuyển vai trò trung tâm của chính trị thế giới sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông, châu Âu đang dần mất đi vị thế vốn được duy trì trong nhiều thế kỷ, trong khi Nga, Mỹ và Trung Quốc thể hiện mong muốn phát triển hợp tác bất chấp những bất đồng hiện hữu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ba bên ở Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 19/11/2026. Ảnh: RIA Novosti

Đề cập nội dung cải cách Liên Hợp Quốc, ông Babayev nhận định hệ thống quan hệ quốc tế hình thành sau Hội nghị Yalta năm 1945 đang bộc lộ những hạn chế và cần được điều chỉnh. Nếu Nga, Mỹ và Trung Quốc, với tư cách ba thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đạt được đồng thuận về những cải cách cần thiết, hệ thống an ninh quốc tế có thể trở nên cân bằng hơn.

Vấn đề Yalta cũng được Tổng thống Vladimir Putin đề cập tại cuộc họp báo sau cuộc gặp ba bên. Ông bác bỏ cách nhìn nhận Yalta là sự phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng, cho rằng hội nghị này ghi nhận những thực tế hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo nhà lãnh đạo Nga, cộng đồng quốc tế hiện nay cần tính đến những thực tế mới khi tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề an ninh toàn cầu.

Đối thoại hạt nhân và những khác biệt chiến lược

Một trong những nội dung được các chuyên gia Nga quan tâm là cam kết đối thoại nhằm "giảm thiểu rủi ro hạt nhân" và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ông Vasily Kashin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu toàn diện châu Âu và quốc tế thuộc Trường Kinh tế Cao cấp Nga, cho rằng nhu cầu đối thoại ba bên xuất phát từ những thay đổi trong cán cân sức mạnh hạt nhân toàn cầu, đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng năng lực hạt nhân của Trung Quốc. Theo ông, Trung Quốc hiện sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân lớn hơn tổng số của Anh và Pháp cộng lại, đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực trong lĩnh vực này.

Chuyên gia Kashin nhận định Tuyên bố chung mở ra triển vọng mở rộng đối thoại chiến lược hạt nhân từ khuôn khổ song phương Nga - Mỹ trước đây sang định dạng ba bên. Tuy nhiên, ông lưu ý Trung Quốc chưa sẵn sàng tham gia các thỏa thuận giới hạn số lượng vũ khí hạt nhân và chưa công khai đầy đủ quy mô kho vũ khí của mình.

Bên cạnh đó, Nga cho rằng cần tính đến kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp do hai nước này là đồng minh của Mỹ trong NATO. Trong khi đó, Washington muốn duy trì khả năng răn đe đồng thời cả Nga và Trung Quốc. Những khác biệt này khiến việc xây dựng một cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân ba bên gặp nhiều trở ngại.

Cùng đề cập vấn đề này, ông Vladimir Orlov, Giáo sư Học viện Quan hệ quốc tế quốc gia Moscow (MGIMO), lưu ý rằng ba nhà lãnh đạo đã lựa chọn khái niệm “giảm thiểu rủi ro hạt nhân” thay vì cam kết cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Theo ông Orlov, cách diễn đạt này cho thấy ba nước đã quan tâm trở lại đến vấn đề hạt nhân, nhưng chưa sẵn sàng đàm phán một hiệp ước mới có tính ràng buộc về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược hoặc toàn bộ kho vũ khí. Ưu tiên trước mắt là giảm thiểu nguy cơ hạt nhân thay vì cắt giảm số lượng đầu đạn.

Ông cũng cho rằng khoảng trống trong cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) hết hiệu lực ngày 5/2/2026 cần được khắc phục. Theo chuyên gia này, tiến trình có thể được thực hiện theo định dạng năm cường quốc hạt nhân hoặc thông qua đối thoại song phương Nga - Mỹ.

Triển vọng và giới hạn của đồng thuận ba bên

Ngoài vấn đề hạt nhân, tuyên bố chung còn đề cập hợp tác năng lượng thông qua việc tăng cường sản xuất, cung ứng các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và duy trì dòng chảy năng lượng ổn định. Văn kiện đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc đồng thuận quốc gia, quyền miễn trừ của quan chức nhà nước và giới hạn thẩm quyền của các thiết chế tư pháp quốc tế.

Những nội dung này cho thấy ba nước đã xác định được một số lĩnh vực có lợi ích chung. Tuy nhiên, theo các phân tích của chuyên gia Nga, việc thiết lập đối thoại chưa đồng nghĩa với khả năng sớm giải quyết những bất đồng căn bản, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Ý nghĩa lâu dài của cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến vì vậy sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì tiếp xúc giữa ba cường quốc và chuyển những đồng thuận ban đầu thành các cơ chế đối thoại, hợp tác cụ thể.