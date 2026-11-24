Theo RT, Iran đang mở rộng hoạt động thương mại với Nga thông qua biển Caspi, đồng thời tăng cường kết nối các tuyến vận tải phía Bắc nhằm duy trì hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh giao thương qua eo biển Hormuz gặp nhiều trở ngại.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz nhìn từ bãi biển Bandar Abbas, Iran, ngày 13/10/2026. Ảnh: ISNA/Reuters

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát từ tháng 2/2026 đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của khu vực. Bên cạnh đó, Mỹ còn áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, buộc Tehran phải tìm kiếm những tuyến vận chuyển hàng hóa thay thế.

Biển Caspi và tuyến vận tải phía Bắc giảm tải sức ép cho Iran

Tại Bandar Anzali, một trong những trung tâm thương mại quan trọng trên bờ biển Caspi của Iran, hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Theo số liệu chính thức được RT dẫn lại, trong nửa đầu năm nay, lượng hàng nhập khẩu qua cảng tăng 76%, trong khi xuất khẩu tăng 10%.

“Cuộc chiến này đã khiến chúng tôi nhìn nhận biển Caspi dưới góc độ rộng hơn, đặc biệt là vai trò cửa ngõ thương mại”, Thống đốc tỉnh Gilan của Iran, ông Hadi Haghshenas, cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với RT.

Trong bối cảnh đó, Nga trở thành đối tác quan trọng giúp Iran bảo đảm nguồn cung ngũ cốc và các mặt hàng lương thực thiết yếu khác. Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của tuyến vận tải phía Bắc đối với quan hệ song phương giữa hai nước.

Đường sắt Rasht-Astara: Mắt xích chiến lược trong hành lang nối Nga và Iran

Song song với việc mở rộng thương mại đường biển, Iran và Nga đang thúc đẩy dự án đường sắt Rasht-Astara dài 162 km. Đây là đoạn kết nối còn thiếu có vai trò then chốt trong Hành lang Vận tải quốc tế Bắc - Nam (INSTC), mạng lưới các tuyến vận tải đường biển và đường sắt kết nối Ấn Độ, Iran và Nga.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt Rasht-Astara sẽ góp phần cải thiện khả năng vận chuyển hàng hóa giữa khu vực Vịnh Ba Tư và châu Âu thông qua Azerbaijan, đồng thời tăng cường kết nối thương mại giữa các nước dọc hành lang vận tải này. Đầu tháng 11, giới chức Iran thông báo đã bàn giao cho phía Nga phần diện tích đất còn lại cần thiết để triển khai xây dựng tuyến đường sắt.

Theo dự kiến, Hành lang Vận tải quốc tế Bắc - Nam có thể rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa giữa Ấn Độ và Nga từ hơn 6 tuần xuống còn khoảng 3 tuần.