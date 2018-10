Tỷ lệ học sinh Nhật Bản không đến trường tăng

Nhật Bản là một quốc gia có tỷ lệ đến trường cao so với các quốc gia trên thế giới do có những chính sách giáo dục hợp lý và tiên tiến. Tuy nhiên gần đây hiện tượng học sinh không đến trường có dấu hiệu gia tăng.

Có 144.000 học sinh Nhật Bản không đến trường trong năm tài chính 2017 kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Ảnh: Japan Times

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Nhật Bản, có 144.000 học sinh không đến trường trong năm tài chính 2017 kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay.

Kết quả một cuộc khảo sát do Bộ này thực hiện cho thấy có 144.031 em học sinh cấp 1 và cấp 2 không đến lớp trong ít nhất 30 ngày. Con số này không bao gồm các em nghỉ học do bị bệnh hoặc do các lí do về tài chính.

Đây là con số cao nhất kể từ năm 1998 khi bộ này bắt đầu tiến hành thống kê. Trong số này có 35.032 em học sinh cấp 1 và 108.999 em học sinh cấp 2.

Số học sinh không đến trường trong ít nhất 90 ngày trong năm tài chính vừa qua chiếm 58,3% tổng số trên.

Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản thì sự thờ ơ của việc không đến trường bắt nguồn từ các vấn đề trong gia đình là nguyên nhân được đề cập đến nhiều nhất cho việc không đến trường./.