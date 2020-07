Đó là thông báo của Phát ngôn Chính phủ Indonesia chuyên biệt về Covid-19, ông Achmad Yurianto trong một cuộc họp báo ngày 5/7.

Ông Achmad Yurianto cho biết, tỷ lệ tử vong trung bình do Covid-19 tại Indonesia hiện nay là 5%. Mặc dù con số này đã giảm so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trong 2 tháng đầu tiên xuất hiện dịch bệnh tại Indonesia là 8%, nhưng vẫn cao hơn tỷ lệ trung bình trên toàn cầu hiện đang ở ngưỡng 4,72%.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Indonesia cao hơn tỷ lệ tử vong toàn cầu. (Nguồn : CNN Indonesia)

Tính đến thời điểm hiện tại số ca tử vong do Covid-19 tại Indonesia là 3.171 người trong tổng số 63.749 ca mắc. Các ca mắc Covid-19 mỗi ngày tại quốc gia vạn đảo liên tục đạt số tăng kỷ lục mới trong tháng 7.



Trước đó, các nhà chuyên gia dự báo đỉnh dịch Covid-19 tại Indonesia sẽ xảy ra vào tháng 6. Tuy nhiên theo ông Windu Purnomo, nhà dịch tễ học từ Trường Đại học Airlangga, Indonesia vẫn chưa đạt đến đỉnh dịch.