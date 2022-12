Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Australia Anthony Albanese tăng kỷ lục

Cuộc khảo sát do The Australian tiến hành ngày 4/12 cho thấy sự hài lòng của người dân Australia đối với đương kim Thủ tướng Anthony Albanese đã tăng 3 điểm so với 3 tháng trước, lên mức kỷ lục 62%, trong khi tỷ lệ không hài lòng giảm xuống chỉ còn 29%.

Thủ tướng Anthony Albanese trả lời phóng viên về kết quả điều tra xã hội học sáng nay ngày 5/12. Nguồn: ABC

Theo đó, bất chấp áp lực về chi phí sinh hoạt và khủng hoảng giá cả năng lượng, sự ủng hộ dành cho Công đảng cũng đã tăng lên 39% so với 31% của Liên đảng. Trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Albanese tăng cao, tỷ lệ hài lòng đối với lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton giảm xuống đáng kể, chỉ còn 36%. Tỷ lệ không hài lòng đối với Đảng Tự do duy trì ở mức 45%. Tỷ lệ ủng hộ các đảng nhỏ cũng ngày càng giảm đáng kể.

Dư luận Australia cho rằng, kết quả trên phản ánh 6 tháng hoạt động hiệu quả của chính quyền Công đảng, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese với một loạt các chính sách an sinh xã hội, điều chỉnh tiền lương, đề xuất dự luật quan hệ lao động, tăng cường tiếng nói của người Bản địa, thành lập uỷ ban chống tham nhũng... cũng như việc triển khai chính sách đối ngoại cởi mở, linh hoạt và mềm dẻo hơn so với chính phủ tiền nhiệm.

Trả lời báo chí sáng 5/12, Thủ tướng Albanese cũng tuyên bố thành công trong việc thực hiện hầu hết các cam kết của Công đảng đưa ra trước bầu cử. Tuy nhiên, mục tiêu hạ giá thành năng lượng vẫn đang là một thách thức đối với chính phủ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Nếu chính phủ không kịp thời có biện pháp giải quyết vấn đề này, lạm phát sẽ có nguy cơ tiếp tục leo thang và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mức độ tín nhiệm của người dân đối với chính quyền./.