Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng nhẹ trước bầu cử giữa kỳ

Kết quả thăm dò dư luận trên quy mô toàn quốc do hãng tin Reuters phối hợp với công ty nghiên cứu dư luận Ipsos công bố ngày 26/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đạt 32%, tăng một điểm phần trăm so với mức thấp kỷ lục của tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một cuộc mít tinh vận động tranh cử của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Cindy Hyde-Smith ở thành phố Corinth, Mississippi, ngày 26/10 (Ảnh: Reuters)

Diễn biến này xuất hiện giữa lúc đảng Cộng hòa nỗ lực bảo vệ thế đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện trước cuộc bầu cử ngày 3/11. Việc mất quyền kiểm soát một trong hai viện có thể gây khó khăn cho chương trình nghị sự của ông Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ thứ hai.

Khảo sát đối với các cử tri đã đăng ký cho thấy đảng Dân chủ dẫn trước đảng Cộng hòa với tỷ lệ 47% so với 36%, trong khi 11% chưa quyết định lựa chọn. Khoảng cách 11 điểm phần trăm đã thu hẹp một điểm so với khảo sát ngày 19/10. Khi tính thêm xu hướng lựa chọn của nhóm cử tri còn phân vân, đảng Dân chủ dẫn trước 50% so với 41%.

Giới phân tích nhìn chung nhận định đảng Dân chủ có cơ hội giành quyền kiểm soát Hạ viện, nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn tại Thượng viện. Tuy nhiên, các khảo sát toàn quốc chưa phản ánh đầy đủ đặc điểm từng cuộc đua tại các bang và khu vực bầu cử, nơi đảng Cộng hòa có một số lợi thế về cơ cấu.

Cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát Quốc hội dường như đang chịu ảnh hưởng lớn từ quan điểm của cử tri về lạm phát, vốn tăng mạnh kể từ khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2, khiến giá xăng tăng cao. Khảo sát cho thấy 73% cử tri nhận định chi phí sinh hoạt đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Về chính sách kinh tế, 37% cử tri đánh giá đảng Dân chủ có cách tiếp cận tốt hơn, so với 33% lựa chọn đảng Cộng hòa, đảo ngược xu hướng ghi nhận trước khi cuộc chiến bắt đầu.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy cử tri đảng Dân chủ hào hứng tham gia bầu cử hơn, với 46% cho biết rất hào hứng, so với 30% ở đảng Cộng hòa. Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến với 1.679 người trưởng thành tại Mỹ, với biên độ sai số đối với nhóm cử tri đã đăng ký là 3 điểm phần trăm.