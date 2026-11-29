Tỷ phú công nghệ Elon Musk cho rằng, hoạt động của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã dẫn đến “nhiều cái chết”.

Cờ của cơ quan USAID. Ảnh: Reuters.

Khi bình luận về một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, cho rằng USAID đã bị “vũ khí hóa” để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và gây ảnh hưởng lên các cuộc bầu cử trên toàn thế giới, ông Musk viết: “Đúng vậy. Họ đã gây ra rất nhiều cái chết”.

Kirill Dmitriev - Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cũng cho rằng USAID đã tham gia vào một nỗ lực có hệ thống nhằm trấn áp quyền tự do ngôn luận, tẩy não người dân để họ tin vào lợi ích của việc kiểm duyệt các “quan điểm đối lập”.

Vào ngày 3/2/2025, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ các hoạt động của USAID, cơ quan vốn được sử dụng để thực thi chính sách đối ngoại của Mỹ và gây ảnh hưởng lên các quốc gia khác.