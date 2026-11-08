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UAE giải cứu 22 thủy thủ trên tàu hàng bị cháy ở vịnh Oman

Chủ Nhật, 15:44, 08/11/2026
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VOV.VN - Giới chức Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sáng 8/11 thông báo lực lượng Vệ binh nước này đã giải cứu thành công 22 thủy thủ trên một tàu hàng bị cháy tại vịnh Oman.

Thông báo của Oman cho biết, toàn bộ 22 thủy thủ được giải cứu, đều là người Arab. Tuy nhiên, quốc tịch cụ thể của các thuyền viên không được đề cập. Nguyên nhân gây cháy và danh tính con tàu gặp nạn, cũng không được nhắc đến.

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Vịnh Oman. Ảnh: AP

Trước đó ít giờ, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 8/11 thông báo có thêm 2 tàu chở dầu nước ngoài bị trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Trong đó, một tàu gặp nạn ở mạn Đông eo biển, tức vịnh Oman. Đồng thời, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), cũng thông báo đã nhận được báo cáo về một tàu hàng gặp sự cố, tại vị trí cách khu vực Khor Kakkan của UAE khoảng 29km về phía Đông.    

Ngoài ra, lực lượng Mỹ tại khu vực cũng tuyên bố đã bắn trúng và vô hiệu hóa một tàu chở hàng tại vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định con tàu bị tập kích do vi phạm lệnh phong tỏa hải quân áp đặt với Iran.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ tàu hàng có 22 thủy thủ vừa được UAE giải cứu, tàu dầu bị trúng thủy lôi ở phía Đông eo Hormuz, tàu hàng gặp sự cố gần UAE, và tàu thương mại bị quân đội Mỹ tấn công ở vịnh Oman, có phải là một hay không.

Bá Thi/VOV-Cairo
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