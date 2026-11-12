UAV năng lượng mặt trời của Trung Quốc hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên

Với tên gọi “Kỵ binh hạng nhẹ”, máy bay không người lái (UAV) hạng nhỏ và vừa này do Viện Nghiên cứu số 11 thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển.

UAV "Kỵ binh hạng nhẹ" hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ngày 11/11/2026. Ảnh: Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc

UAV đã hoàn thành chuỗi bay thử nghiệm đầu tiên, từ cất cánh, bay lên cao đến bay vòng tròn và hạ cánh, đồng thời vượt qua các bài kiểm tra quan trọng về hệ thống điều khiển bay, điện tử hàng không, hệ thống lưu trữ năng lượng, cũng như độ ổn định và khả năng điều khiển.

Việc UAV này thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, được truyền thông Trung Quốc đánh giá là đánh dấu bước chuyển mình của công nghệ UAV năng lượng mặt trời từ phòng thí nghiệm ra thị trường, mở đường cho ứng dụng thương mại của máy bay tầm thấp chạy bằng năng lượng mặt trời tại nước này.

UAV có chiều dài 3,2 mét, sải cánh 8 mét, thời gian hoạt động tối đa theo thiết kế là 30 giờ, trọng lượng cất cánh 45 kg và độ cao bay tối đa 7.000 mét, với khả năng tải trọng hơn 5 kg. UAV này cũng có thể trang bị nhiều loại tải trọng nhiệm vụ thương mại, như thiết bị quang điện tử, thông tin, viễn thám.

Là thiết bị bay chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, UAV này được thiết kế dựa trên các nguyên tắc tiết kiệm năng lượng, chi phí thấp và khả năng sản xuất hàng loạt nhanh.

Thiết bị này có thể triển khai nhanh ở những môi trường xa xôi và khắc nghiệt, bao gồm núi, bờ biển và các khu vực hoang dã, do không phụ thuộc vào các sân bay cố định truyền thống.

Nhà phát triển kỳ vọng UAV mới này sẽ lấp đầy khoảng trống thị trường về máy bay có khả năng bay đường dài, độ cao thấp, đồng thời giải quyết các vấn đề về thời gian bay hạn chế, lượng khí thải carbon cao trong quá trình vận hành và khả năng hoạt động liên tục trên diện tích lớn của các UAV thông thường.

UAV này phù hợp với nhiều ứng dụng, bao gồm kiểm tra đường ống có cự ly dài, tuần tra và giám sát các công trình thủy lợi lớn, khảo sát địa hình và tài nguyên, đánh giá thiên tai và giám sát các mục tiêu quy mô lớn dọc theo các bờ biển và cảng biển.