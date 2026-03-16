中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

UAV ồ ạt tấn công, phòng không Nga đánh chặn hàng chục thiết bị bay gần Moscow

Thứ Hai, 05:38, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong hai ngày 14 - 15/3, lực lượng phòng không đã bắn hạ hàng trăm UAV trên toàn lãnh thổ, riêng Moscow ghi hơn 50 UAV bị đánh chặn khi cố tiếp cận khu vực này.

Theo Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi xuống một số khu vực ngoại ô và được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các mảnh vỡ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Một binh sĩ Ukraine phóng UAV trinh sát gần tiền tuyến tại vùng Donetsk, ngày 6/7/2023. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong khoảng thời gian từ tối ngày 14/3 đến sáng ngày 15/3, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 170 máy bay không người lái của Ukraine tại nhiều địa phương như Tver, Bryansk, Belgorod, Kaluga và nhiều khu vực khác.

Các cuộc tấn công bằng UAV đã khiến tất cả các sân bay lớn của Moscow như Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovsky đều tạm thời hạn chế cất hạ cánh trong buổi sáng ngày 15/3 nhằm đảm bảo an toàn bay trong thời gian lực lượng phòng không hoạt động. Một số chuyến bay bị trì hoãn hoặc chuyển hướng sang các sân bay khác trước khi hoạt động khai thác được khôi phục.

Chính quyền tại một số khu vực của Nga cũng tăng cường các biện pháp an ninh và kiểm soát thông tin liên lạc, bao gồm việc hạn chế tín hiệu di động hoặc internet trong thời gian ngắn nhằm ngăn chặn khả năng điều khiển UAV từ xa.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow và nhiều khu vực khác của Nga trong những ngày gần đây được coi là một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất kể từ đầu năm 2026.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Nga UAV xung đột Nga Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ đưa 10.000 UAV đánh chặn từng thử lửa ở Ukraine tới Trung Đông

VOV.VN - Mỹ đã triển khai 10.000 máy bay không người lái đánh chặn Merops tới Trung Đông nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng UAV của Iran.

Đàm phán hòa bình Ukraine đình trệ vì khủng hoảng Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga đang trở nên rối ren, khi căng thẳng Mỹ – Iran khiến các quan chức Washington khó tham gia đàm phán và các cuộc gặp ba bên bị trì hoãn.

Ông Trump nói Mỹ không cần Ukraine giúp đối phó UAV

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc tăng cường năng lực phòng thủ trước máy bay không người lái (UAV) trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ