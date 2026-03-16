UAV ồ ạt tấn công, phòng không Nga đánh chặn hàng chục thiết bị bay gần Moscow

Theo Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi xuống một số khu vực ngoại ô và được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các mảnh vỡ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Một binh sĩ Ukraine phóng UAV trinh sát gần tiền tuyến tại vùng Donetsk, ngày 6/7/2023. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong khoảng thời gian từ tối ngày 14/3 đến sáng ngày 15/3, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 170 máy bay không người lái của Ukraine tại nhiều địa phương như Tver, Bryansk, Belgorod, Kaluga và nhiều khu vực khác.

Các cuộc tấn công bằng UAV đã khiến tất cả các sân bay lớn của Moscow như Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovsky đều tạm thời hạn chế cất hạ cánh trong buổi sáng ngày 15/3 nhằm đảm bảo an toàn bay trong thời gian lực lượng phòng không hoạt động. Một số chuyến bay bị trì hoãn hoặc chuyển hướng sang các sân bay khác trước khi hoạt động khai thác được khôi phục.

Chính quyền tại một số khu vực của Nga cũng tăng cường các biện pháp an ninh và kiểm soát thông tin liên lạc, bao gồm việc hạn chế tín hiệu di động hoặc internet trong thời gian ngắn nhằm ngăn chặn khả năng điều khiển UAV từ xa.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow và nhiều khu vực khác của Nga trong những ngày gần đây được coi là một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất kể từ đầu năm 2026.