中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

UAV Ukraine tiếp tục tập kích cảng Ust-Luga, đe dọa xuất khẩu dầu của Nga

Thứ Ba, 15:26, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thống đốc khu vực Ust-Luga của Nga hôm 31/3 cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tiếp tục gây thiệt hại cho cảng Ust-Luga trên Biển Baltic, qua đó có thể làm gia tăng áp lực đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Moscow.

Trong tháng qua, Kiev đã đẩy mạnh các đợt tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, triển khai những chiến dịch tấn công UAV được xem là dữ dội nhất kể từ khi cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm bùng phát, tập trung vào hai đầu mối xuất khẩu quan trọng là Ust-Luga và Primorsk tại khu vực Baltic.

Theo ước tính của Reuters dựa trên dữ liệu thị trường, ít nhất 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga đã bị gián đoạn, không chỉ bởi các cuộc tập kích bằng UAV mà còn do sự cố liên quan đến một tuyến đường ống dẫn dầu chủ chốt và việc một số tàu chở dầu bị bắt giữ.

uav ukraine tiep tuc tap kich cang ust-luga, de doa xuat khau dau cua nga hinh anh 1
Khói bốc lên từ cảng Ust-Luga thuộc vùng Baltic của Nga sau một cuộc tấn công của Ukraine, tại Ust-Luga, tỉnh Leningrad, Nga ngày 27/3/2026. Ảnh: Reuters

Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết ba người đã phải nhập viện điều trị do bị thương.  Một số công trình dân cư cũng bị hư hại sau các cuộc tấn công trong đêm.

Trong thông báo đăng trên Telegram, ông cho biết cảnh báo không kích trong khu vực đã được dỡ bỏ, song không cung cấp thêm chi tiết về mức độ thiệt hại đối với cơ sở cảng.

Nằm ở bờ Đông Nam Vịnh Phần Lan, tổ hợp cảng Ust-Luga là trung tâm xử lý và xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu, góp phần quan trọng vào việc vận hành dòng chảy năng lượng của Nga ra thị trường quốc tế.

Theo số liệu từ các nguồn đáng tin cậy, cảng này đã xuất khẩu khoảng 32,9 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ trong năm 2025, với công suất xử lý trung bình vào khoảng 700.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Giới chức Nga cho biết Ust-Luga đã liên tiếp bị tấn công vào các ngày 22, 25, 27, 29 và 31/3, buộc phải nhiều lần tạm dừng hoạt động xuất khẩu.

Hôm 30/3, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tiết lộ một số đồng minh đã bắn "tín hiệu" đề nghị Ukraine hạn chế tập kích tầm xa vào các cơ sở dầu mỏ của Nga, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu đang leo thang mạnh.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: ukraine nga xung đột nga-ukraine uav ukraine tấn công nga
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine tăng tốc chiến tranh công nghệ: UAV trở thành "xương sống" chiến trường
VOV.VN - Từ công cụ hỗ trợ, UAV đã trở thành "xương sống" trên chiến trường Ukraine, định hình lại cách thức chiến tranh hiện đại vận hành. Với chiến thuật linh hoạt và công nghệ tiên tiến, Kiev đang từng bước chuyển mình, tạo lợi thế trước Nga trong cuộc đối đầu ngày càng khốc liệt.

Tổng thống Ukraine tuyên bố "thắng lớn" sau chuyến công du Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chuyến công du các quốc gia Trung Đông đã đạt được những kết quả tích cực, với một loạt thỏa thuận hợp tác an ninh được ký kết hoặc đang trong quá trình đàm phán.

Châu Âu sẽ làm gì trước phép thử "kép" từ Trung Đông và Ukraine?

VOV.VN - Khi xung đột tại Trung Đông và Ukraine không còn là những điểm nóng tách biệt, châu Âu đang đối mặt với phép thử "kép" về cả an ninh lẫn kinh tế. Trong bối cảnh ấy, lục địa già buộc phải lựa chọn: hoặc tiếp tục duy trì vị thế quan sát, hoặc chủ động tham gia giải quyết vấn đề.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
PHÁP LUẬT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ