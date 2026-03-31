UAV Ukraine tiếp tục tập kích cảng Ust-Luga, đe dọa xuất khẩu dầu của Nga

Trong tháng qua, Kiev đã đẩy mạnh các đợt tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, triển khai những chiến dịch tấn công UAV được xem là dữ dội nhất kể từ khi cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm bùng phát, tập trung vào hai đầu mối xuất khẩu quan trọng là Ust-Luga và Primorsk tại khu vực Baltic.

Theo ước tính của Reuters dựa trên dữ liệu thị trường, ít nhất 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga đã bị gián đoạn, không chỉ bởi các cuộc tập kích bằng UAV mà còn do sự cố liên quan đến một tuyến đường ống dẫn dầu chủ chốt và việc một số tàu chở dầu bị bắt giữ.

Khói bốc lên từ cảng Ust-Luga thuộc vùng Baltic của Nga sau một cuộc tấn công của Ukraine, tại Ust-Luga, tỉnh Leningrad, Nga ngày 27/3/2026. Ảnh: Reuters

Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết ba người đã phải nhập viện điều trị do bị thương. Một số công trình dân cư cũng bị hư hại sau các cuộc tấn công trong đêm.

Trong thông báo đăng trên Telegram, ông cho biết cảnh báo không kích trong khu vực đã được dỡ bỏ, song không cung cấp thêm chi tiết về mức độ thiệt hại đối với cơ sở cảng.

Nằm ở bờ Đông Nam Vịnh Phần Lan, tổ hợp cảng Ust-Luga là trung tâm xử lý và xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu, góp phần quan trọng vào việc vận hành dòng chảy năng lượng của Nga ra thị trường quốc tế.

Theo số liệu từ các nguồn đáng tin cậy, cảng này đã xuất khẩu khoảng 32,9 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ trong năm 2025, với công suất xử lý trung bình vào khoảng 700.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Giới chức Nga cho biết Ust-Luga đã liên tiếp bị tấn công vào các ngày 22, 25, 27, 29 và 31/3, buộc phải nhiều lần tạm dừng hoạt động xuất khẩu.

Hôm 30/3, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tiết lộ một số đồng minh đã bắn "tín hiệu" đề nghị Ukraine hạn chế tập kích tầm xa vào các cơ sở dầu mỏ của Nga, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu đang leo thang mạnh.