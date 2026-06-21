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Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị đợt tập kích quy mô lớn mới

Chủ Nhật, 06:53, 21/06/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/6 cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn mới, đồng thời kêu gọi người dân đặc biệt chú ý tới các cảnh báo không kích trong những giờ tới.

Trong thông điệp phát đi vào tối 20/6, ông Zelensky nhấn mạnh: “Đêm nay và trong những giờ tiếp theo, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến các cảnh báo không kích. Nga đã chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn mới. Hãy bảo đảm an toàn cho bản thân”.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Kiev tiếp tục leo thang sau khi Ukraine tiến hành hai đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào thủ đô Moscow chỉ trong vòng một tuần.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo phía Ukraine, một trong các cuộc tấn công đã khiến Nhà máy lọc dầu Moscow ngừng hoạt động, gây ra các đám khói lớn bao trùm nhiều khu vực của thành phố, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên toàn nước Nga.

Tổng thống Zelensky mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Moscow là “sự đáp trả chính đáng” trước các đợt không kích của Nga nhằm vào Ukraine, vốn đã gia tăng cường độ kể từ mùa xuân năm 2026.

Trước đó, ngày 18/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu “có liên quan trực tiếp đến năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine”. Đây được xem là phản ứng của Nga trước các cuộc tập kích bằng UAV mà Ukraine thực hiện nhằm vào Moscow.

Ngoài cảnh báo về nguy cơ không kích từ Nga, Tổng thống Zelensky cũng đưa ra thông điệp cứng rắn đối với Belarus. Ông cho biết Ukraine nhiều lần cảnh báo việc Belarus hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nguy hiểm. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev nắm được thông tin về việc các thiết bị quân sự đã được triển khai dọc biên giới Belarus - Ukraine nhằm hỗ trợ lực lượng Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có các khu vực Zhytomyr, Rivne và Volyn.

Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine gửi tối hậu thư tới Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, yêu cầu Minsk có một tuần để loại bỏ các thiết bị nói trên, nếu không Kiev sẽ tự mình hành động.

Phía Belarus hiện chưa bình luận về các thông tin này.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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