Một nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán tiết lộ với RBC-Ukraine rằng Nga đến nay vẫn chưa chấp thuận các đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine do Mỹ đưa ra.

“Các bảo đảm an ninh đang được thảo luận theo mô hình Điều 5 của NATO về cơ bản là sự hỗ trợ của Mỹ thông qua lực lượng quân sự châu Âu. Nga hiện phản đối phương án này. Tuy nhiên, nếu Nga đồng ý và rồi một cuộc tấn công mới vẫn xảy ra, các gói viện trợ, vũ khí và chương trình hỗ trợ được xác định trước sẽ tự động được kích hoạt”, nguồn tin cho biết.

Ukraine chuẩn bị kế hoạch B nếu không thể gia nhập NATO. Ảnh: NATO

Ukraine vẫn coi việc gia nhập NATO là ưu tiên hàng đầu, song cũng chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau.

“Phương án A của chúng tôi hiện nay là gia nhập NATO. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang chuẩn bị phương án B, bao gồm các bảo đảm an ninh nêu trên, duy trì lực lượng quân đội Ukraine có quy mô lớn sau xung đột và có thể thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine với sự tham gia của lực lượng NATO. Tất cả những vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận”, nguồn tin cho biết thêm.

Các nhà ngoại giao châu Âu tỏ ra hoài nghi về đề xuất cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine theo cơ chế tương tự Điều 5 của NATO. Đề xuất này được ông Jared Kushner, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đưa ra trong quá trình đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, theo cây bút bình luận David Ignatius của tờ Washington Post, trong các cuộc trao đổi riêng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với việc Ukraine nhận được những bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu tương tự Điều 5 của NATO sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đặt ra điều kiện không triển khai binh sĩ NATO trên lãnh thổ Ukraine. Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin này.