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Ukraine kêu gọi gần 40 đồng minh chuyển giao tên lửa Patriot ngay trong tháng 7

Thứ Sáu, 09:34, 03/07/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov kêu gọi gần 40 quốc gia đối tác khẩn cấp chuyển giao tên lửa Patriot từ kho dự trữ của họ cho Kiev trong tháng 7. Đổi lại, các nước này sẽ được bù lại bằng các lô Patriot mà Ukraine đã ký hợp đồng mua và sẽ được bàn giao trong tương lai.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Nga tiến hành một trong những đợt không kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thủ đô Kiev ngày 2/7. Cuộc tấn công với hàng chục tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) đã khiến hệ thống phòng không Ukraine bị áp đảo.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nước này đã ký hợp đồng mua hàng trăm tên lửa Patriot PAC-2 với sự hỗ trợ của Đức, song các đợt bàn giao chỉ dự kiến bắt đầu trong những năm tới.

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Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay hiệu quả tác chiến của các tổ hợp Patriot trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã tăng hơn gấp đôi sau khi Ukraine áp dụng tiêu chuẩn AAR của NATO trong quá trình đánh giá và cải tiến hoạt động tác chiến. Tuy nhiên, những cải thiện đó vẫn chưa đủ.

“Ukraine đang rất cần thêm tên lửa Patriot, trong khi các đối tác đều có sẵn loại tên lửa này trong kho dự trữ”, Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ, đồng thời cho rằng việc bảo vệ bầu trời Ukraine phụ thuộc vào những quyết định nhanh chóng của các nước đồng minh.

Trong thông điệp tối 2/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhấn mạnh giải pháp hiệu quả và bền vững nhất để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga là Ukraine phải tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

“Chúng tôi đã thảo luận với chính quyền Mỹ về việc cấp giấy phép sản xuất Patriot trong một thời gian dài. Tôi cảm ơn tất cả các quốc gia đang hỗ trợ thông qua chương trình PURL (Danh mục nhu cầu ưu tiên của Ukraine), giúp chúng tôi mua được tên lửa đánh chặn, đặc biệt là tên lửa Patriot. Tuy nhiên, để bảo vệ người dân một cách đáng tin cậy, chúng tôi cần có năng lực sản xuất của riêng mình”, ông Zelensky nói.

Hiện Patriot là hệ thống phòng không duy nhất trong biên chế quân đội Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Tuy nhiên, Kiev chỉ sở hữu số lượng hạn chế các tổ hợp Patriot và nhiều lần cảnh báo rằng sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn làm suy giảm đáng kể năng lực bảo vệ các thành phố trước những đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, để đối phó với một cuộc tấn công sử dụng khoảng 70 tên lửa đạn đạo, Ukraine cần ít nhất 140 tên lửa đánh chặn Patriot.

Trong những tháng gần đây, Nga đã gia tăng cường độ các đợt không kích, thường kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và số lượng lớn UAV tấn công tầm xa nhằm gây quá tải cho mạng lưới phòng không của Ukraine.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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