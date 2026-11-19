Các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga cũng thảo luận về quan hệ song phương và cuộc gặp chung kế tiếp của họ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc - ông Ushakov nói thêm.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có cuộc gặp song phương bên lề hội nghị APEC tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Người trợ lý chia sẻ, tâm trạng của Putin sau cuộc gặp là “vô cùng tốt”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp gỡ ngoại giao giữa các nhà lãnh đạo của các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới khó có thể đạt được các thỏa thuận lớn, do những khác biệt sâu sắc về Ukraine, Iran, vũ khí hạt nhân và thương mại.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ không nêu vấn đề cuộc chiến Ukraine trong cuộc gặp ba bên, mặc dù ông Trump đã gợi ý rằng mình có thể đề cập vấn đề này. Lần cuối ông Trump gặp ông Putin là ở Alaska vào năm 2025 trong các cuộc đàm phán không thành công trong việc chấm dứt chiến tranh.