Ukraine nêu 3 phương án ngừng tấn công cơ sở lọc dầu Nga

Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các cuộc tấn công của quân đội nước này nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga không thể gây tác động đáng kể đến giá năng lượng toàn cầu. Ông dẫn số liệu cho rằng Nga chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng dầu diesel xuất khẩu trên thế giới, trong khi 98% còn lại thuộc về các nước xuất khẩu khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk phát biểu trước truyền thông tại Kiev, ngày 22/10/2026. Ảnh: Reuters

Theo ông Zelensky, Ukraine sẵn sàng xem xét một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, song Moscow cũng phải có những động thái tương ứng. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga đang gây ra những tổn thất lớn cho Ukraine và Kiev có quyền đáp trả. Theo ông, đây là vấn đề liên quan đến sự công bằng giữa hai bên trong cuộc xung đột.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã đề xuất với Mỹ 3 phương án mà ông đánh giá là khả thi, nhằm tạo điều kiện để Kiev chấm dứt các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga. Tuy nhiên, đến nay chưa có phương án nào được thực hiện.

Phương án thứ nhất là thiết lập một thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine. Ông Zelensky giải thích rằng nếu Moscow muốn Kiev chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga, Moscow cũng phải ngừng tập kích hạ tầng điện lực của Kiev.

Phương án thứ hai là Mỹ cho phép Ukraine sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink trên lãnh thổ Nga nhằm hỗ trợ các hoạt động tấn công vào những bệ phóng tên lửa đạn đạo của Moscow. Điều này sẽ giúp lực lượng Ukraine triển khai các cuộc tấn công nhằm phá hủy những bệ phóng của Nga, qua đó hạn chế nguy cơ Moscow tiếp tục tập kích lãnh thổ Ukraine.

Phương án thứ ba là Mỹ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine, trong trường hợp đề xuất liên quan đến Starlink không được chấp thuận.

Ông Zelensky cho rằng nếu phía Mỹ không thể mở rộng phạm vi hoạt động của Starlink cho Ukraine và tiếp tục giải thích rằng tỷ phú Elon Musk không đồng ý, Washington có thể lựa chọn cung cấp tên lửa Patriot. Theo ông, việc cung cấp loại vũ khí này không phụ thuộc vào quyết định của ông Musk hay Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho biết đến thời điểm hiện tại, Kiev vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào theo các phương án đã đề xuất. Thậm chí ông Zelensky cho rằng tình hình còn diễn biến theo chiều hướng bất lợi hơn đối với Ukraine khi Mỹ đình chỉ áp dụng một số biện pháp trừng phạt Nga, trong khi tốc độ kết nối Starlink bị giảm. Đây cũng là lý do Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định những động thái đáp trả của Kiev là phù hợp trong bối cảnh nước này đang phải chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của mình.