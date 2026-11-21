Cầu Crimea, hay còn gọi là cầu Kéc (Kerch), đang trở thành tâm điểm chú ý sau một loạt cuộc tấn công liên tiếp trong vòng bốn ngày qua. Ucraina công khai nhận trách nhiệm về chiến dịch tập kích trên trong khi Nga cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các hành động tấn công này.

Nhiều đợt tấn công liên tiếp, kết cấu cầu bị hư hại nghiêm trọng

Cầu Crimea liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công trong các ngày 16, 17 và 19/11, khiến giao thông nhiều lần bị gián đoạn. Theo Bộ Giao thông Nga, đợt tấn công đầu tiên rơi vào ngày 16/11 buộc nhà chức trách tạm dừng lưu thông đường bộ để kiểm tra, sau đó khôi phục theo chế độ luân phiên. Tuy nhiên, cuộc tấn công trong đêm 16 rạng sáng 17/11, khiến cả đường bộ và đường sắt phải tạm đình chỉ hoạt động để đánh giá thiệt hại.

Đến đêm 19/11, cây cầu tiếp tục bị tấn công, khiến hoạt động đường sắt phải tạm dừng kiểm tra. Bộ Giao thông Nga cho biết chưa ghi nhận thương vong, trong khi chính quyền Crimea khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển về hướng cây cầu.

Ngày 20/11, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin xác nhận dầm chính của nhịp cầu vòm và kết cấu vòm bị hư hại. Nga đang xem xét hai phương án sửa chữa; một số hạng mục có thể được khôi phục trong khoảng một đến hai tháng, song thời hạn hoàn thành toàn bộ công trình chưa được xác định. Hiện đường sắt đã hoạt động trở lại, trong khi giao thông đường bộ chưa được khôi phục bình thường.

Cầu Crimea nhiều lần hứng chịu các đợt tấn công (Ảnh: RIA Novosti)

Ukraine thừa nhận tấn công

Việc Ukraine công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea khiến căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết chiến dịch được chuẩn bị trong khoảng một tháng, trải qua bảy giai đoạn. Tổng thống Volodymyr Zelensky coi đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine.

Phát biểu ngày 19/11, ông Zelensky cho rằng Ukraine có quyền đáp trả những cuộc tấn công nhằm vào các công trình giao thông của nước này. Ukraine đồng thời khẳng định cầu Crimea có vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của lực lượng Nga tại miền Nam Ukraine.

Trong khi Nga bác bỏ lập luận này, khẳng định cầu phục vụ mục đích dân sự, không vận chuyển vũ khí, đạn dược hay trang thiết bị quân sự. Nga coi đây là hành động khủng bố nhằm vào công trình dân sự.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đáp trả và cảnh báo tổn thất mà Ukraine phải gánh chịu sẽ lớn hơn nhiều so với thiệt hại gây ra cho cây cầu. Ông cũng cho biết Nga sẽ không tiếp tục xem xét các thỏa thuận ngừng tấn công vào hạ tầng năng lượng và các mục tiêu hàng hải sau vụ việc.

Cầu Crimea dài khoảng 19 km, bắc qua eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga. Được đưa vào sử dụng năm 2018, công trình gồm tuyến đường bộ và đường sắt, giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hành khách, hàng hóa và duy trì kết nối với bán đảo.