Ukraine nối lại tấn công hạ tầng năng lượng Nga: Những mục tiêu nào bị nhắm tới?

Chia sẻ với Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang triển khai các cuộc tấn công tầm xa như một công cụ chiến lược nhằm duy trì áp lực lên Moscow. Động thái này diễn ra sau khi các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga có dấu hiệu được nới lỏng, một phần do tác động từ cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Nhà máy lọc dầu Kirishi

Nhà máy lọc dầu Kirishinefteorgsintez, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, đã buộc phải tạm ngừng hoạt động vào ngày 26/3 sau khi hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Theo hai nguồn tin giấu tên, các đòn tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một số khu vực trong khuôn viên nhà máy, khiến hoạt động vận hành bị gián đoạn đáng kể.

Hình ảnh bến cảng Ust-Luga tại khu định cư Ust-Luga, cách St. Petersburg, Nga, khoảng 110 km. Ảnh: Reuters

Nhà máy lọc dầu Saratov

Nhà máy lọc dầu Saratov đã bị tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 21/3, theo các nguồn tin trong ngành. Sau vụ việc, đơn vị chưng cất dầu thô của nhà máy buộc phải dừng hoạt động và đến nay vẫn chưa thể khôi phục. Trong năm 2024, nhà máy đã xử lý khoảng 5,8 triệu tấn dầu, tương đương 2,2% tổng công suất lọc dầu của Nga, cho thấy vai trò đáng kể của cơ sở này trong hệ thống năng lượng quốc gia.

Nhà máy lọc dầu Ilsky

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Ilsky ở miền nam nước Nga vào ngày 17/2 do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo các quan chức khu vực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào ngày hôm sau.

Nhà máy lọc dầu Volgograd

Nhà máy lọc dầu Volgograd, thuộc sở hữu của Lukoil (LKOH.MM), đã bị đóng cửa hoàn toàn từ ngày 11/2 sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, theo các nguồn tin. Các UAV đã nhằm vào nhiều hạng mục, trong đó có tổ máy xử lý dầu chính CDU-1 với công suất 18.600 tấn/ngày, chiếm khoảng 40% tổng công suất của nhà máy. Năm 2024, cơ sở này đã xử lý 13,7 triệu tấn dầu.

Nhà máy lọc dầu Ukhta

Nhà máy lọc dầu Ukhta, thuộc sở hữu của Lukoil, đã xảy ra hỏa hoạn ngày 12/2 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, theo giới chức địa phương. Các nguồn tin cho biết tổ máy xử lý dầu thô chính CDU-1 đã bốc cháy trong vụ việc. Đây là hạng mục quan trọng, có công suất khoảng 6.000 tấn/ngày, tương đương gần một phần ba tổng công suất của nhà máy.

Năm 2025, nhà máy này đã xử lý khoảng 3 triệu tấn dầu, cho thấy vai trò đáng kể trong hệ thống năng lượng khu vực phía bắc của Nga.

Nhà máy lọc dầu Afipsky

Theo các quan chức khu vực, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Afipsky ở miền nam nước Nga vào ngày 21/1 do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra. Cơ sở này chủ yếu tập trung vào xuất khẩu. Năm 2024, nhà máy đã chế biến 7,2 triệu tấn dầu thô, tương đương 144.000 thùng mỗi ngày.

Các cảng và tàu chở dầu

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu thị trường, ít nhất 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga đã bị đình trệ trong tuần này. Nguyên nhân gồm tác động từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, một vụ tấn công gây tranh cãi nhằm vào hệ thống đường ống chủ chốt, cùng với việc bắt giữ các tàu chở dầu.

Hai cảng Ust-Luga và Primorsk trên Biển Baltic - những đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Nga - đã liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái trong tuần, buộc phải tạm dừng hoạt động xuất khẩu.

Theo 3 nguồn tin, cảng Primorsk đã khôi phục hoạt động bốc dỡ dầu và nhiên liệu vào ngày 26/3, song chỉ ở mức công suất thấp hơn bình thường do cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Trong khi đó, Transneft, tập đoàn độc quyền vận hành hệ thống đường ống dầu của Nga, đã buộc phải cắt giảm khoảng 250.000 thùng dầu thô mỗi ngày đưa vào hệ thống, sau khi một trạm bơm quan trọng bị tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 23/2.

Các cuộc tấn công cũng lan rộng ra khu vực Biển Đen, nơi máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào hai tàu chở dầu, trong đó có một tàu do Chevron thuê, khi các tàu này đang di chuyển về phía một cảng của Nga vào ngày 13/1.