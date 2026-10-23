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Ukraine nói Starlink vẫn bị hạn chế sau tuyên bố của ông Trump

Thứ Sáu, 15:38, 23/10/2026
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VOV.VN - Ukraine cho biết các hạn chế đối với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink phục vụ quân sự vẫn chưa được dỡ bỏ, trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng dịch vụ này đã được khôi phục.

Ngày 23/10, ông Dmytro Lytvyn, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết các hạn chế đối với Starshield, phiên bản quân sự của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink, vẫn đang được áp dụng tại Ukraine.

“Chúng tôi vẫn ghi nhận mức giới hạn như trước. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, chưa có gì thay đổi”, ông Lytvyn viết trên mạng xã hội X.

ukraine noi starlink van bi han che sau tuyen bo cua ong trump hinh anh 1
Ukraine nói Starlink vẫn bị hạn chế sau tuyên bố của ông Trump. Ảnh minh họa: Starlink

Bình luận được ông Lytvyn đưa ra dưới bài đăng của nhà báo Alex Ward thuộc Wall Street Journal (WSJ), trong đó dẫn thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, đề nghị dỡ bỏ các hạn chế đối với dịch vụ Starlink phục vụ quân đội Ukraine.

Theo Wall Street Journal, sau cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Musk, hệ thống liên lạc vệ tinh đã hoạt động ổn định hơn trong ngày 22/10. Một số quan chức Mỹ và Ukraine xác nhận tốc độ kết nối đã được cải thiện, song các chức năng của hệ thống vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

AP cũng dẫn các nguồn tin cho biết những hạn chế đối với dịch vụ liên lạc vệ tinh tại Ukraine vẫn còn hiệu lực.

Hệ thống Starlink đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động liên lạc chiến trường, điều khiển UAV và các nhiệm vụ phòng không của Ukraine. Tuy nhiên, từ giữa tháng 10, quân đội nước này đã ghi nhận những hạn chế về tốc độ kết nối, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng UAV tốc độ cao.

Theo các nguồn tin, giới hạn tốc độ khoảng 160 km/h khiến một số UAV tấn công và đánh chặn của Ukraine không thể duy trì kết nối khi hoạt động ở tốc độ cao, gây trở ngại cho các nhiệm vụ tác chiến.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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