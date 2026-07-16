Ukraine rúng động khi Tổng thống Zelensky cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại trung tâm Kiev và các thành phố khác của Ukraine hôm 16/7 sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến hành quy trình cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, trong khi Quốc hội Ukraine bổ nhiệm một thủ tướng mới như một phần của cuộc cải tổ chính phủ lớn.

Ông Fedorov. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Fedorov, 35 tuổi, được coi là một nhà hiện đại hóa, với chuyên môn công nghệ được ghi nhận đã góp một phần vào cải thiện đáng kể hiệu suất quân sự của Ukraine trong những tháng gần đây khi đối đầu với quân đội Nga lớn hơn. Ông chuẩn bị rời chính phủ chỉ sau 6 tháng tại vị.

Tổng thống Zelensky không công khai lý do cho sự ra đi dự kiến ​​của ông Fedorov và không ngay lập tức chỉ định người kế nhiệm. Các bài báo chưa được xác nhận của truyền thông Ukraine cho biết ông Fedorov có mối quan hệ căng thẳng với tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine.

Các quan chức và nhà phân tích phương Tây cho biết, dưới sự chỉ huy của Bộ trưởng Fedorov, quân đội Ukraine đã tập hợp lại, làm chậm đà tiến của lực lượng Nga và gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở Nga thông qua các cuộc tấn công tầm xa. Quyết định của Tổng thống Zelensky miễn nhiệm ông Fedorov bất chấp thành tích đó đã khiến nhiều người thất vọng.

Bohdan Huryak, một cư dân Kiev tham gia biểu tình ủng hộ ông Fedorov, nói với hãng thông tấn AP: “Tôi không quá quan tâm các cuộc tranh luận chính trị nội bộ, nhưng đây là người thể hiện được năng lực trên chiến trường, chúng ta thấy được kết quả, chúng ta cảm nhận được tinh thần chiến đấu và niềm tin vào chiến thắng đang dâng cao”.

Các cuộc biểu tình cũng được tổ chức ở các thành phố khác trên khắp Ukraine, bao gồm Dnipro ở miền trung đất nước và thành phố cảng Odessa ở phía nam.

Bí ẩn nữ Thủ tướng Ukraine từ chức gây chấn động, ông Zelensky cải tổ chính phủ VOV.VN - Việc nữ Thủ tướng Ukraine Svyrydenko từ chức gây chấn động các nhà lập pháp, đặt ra cho giới quan sát nhiều câu hỏi về động cơ đằng sau trong bối cảnh Tổng thống Zelensky muốn cải tổ nội các.

Phó Tư lệnh không quân Ukraine từ chức để ủng hộ Fedorov

Viên phó tư lệnh của quân chủng không quân Ukraine, Đại tá Pavlo Yelizarov, đã từ chức vì vụ cách chức Fedorov.

Đại tá Yelizarov nói trong thư từ chức được đăng trên mạng xã hội: Việc cách chức Fedorov sẽ làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine và dẫn đến tổn thất nhân mạng lớn hơn từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

“Tôi tin rằng việc cách chức Mykhailo Fedorov là một điều tai hại đối với khả năng phòng thủ của đất nước”, ông viết trên Facebook.

Những cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Serhii Koretskyi, người đứng đầu công ty năng lượng nhà nước Naftogaz, làm tân thủ tướng của đất nước Đông Âu này.

Đề cử ông Koretskyi, Tổng thống Zelensky viện dẫn thành tích của ông trong lĩnh vực năng lượng và lập luận rằng ông là người phù hợp nhất để giúp Ukraine chuẩn bị cho một mùa đông thời chiến khác, khi các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện gia tăng. Ứng viên Koretskyi được phê chuẩn với tỷ lệ 289 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 21 phiếu trắng.