Ukraine sẵn sàng đổi công nghệ chống UAV lấy tiêm kích MiG-29 của Ba Lan

Đài RMF24 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết Ukraine đã đồng ý chia sẻ công nghệ chống UAV với Warsaw để đổi lấy các máy bay chiến đấu MiG-29 do Ba Lan cung cấp.

Phát biểu trong chuyến thăm Kiev, ông Tomczyk cho biết các cuộc tham vấn về trao đổi công nghệ quân sự giữa hai nước đang tiến triển thuận lợi. “Ukraine đã đồng ý cung cấp cho Ba Lan những công nghệ mà chúng tôi cần để đối phó với UAV”, ông Tomczyk nói.

MiG-29 Ba Lan. Ảnh: PAP

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, một trong những nội dung trọng tâm của chuyến thăm là khả năng Warsaw chuyển giao hai tiêm kích MiG-29 cho Ukraine. Đổi lại, Ba Lan mong muốn được tiếp cận các công nghệ UAV và hệ thống chống UAV do Ukraine phát triển. Ông Tomczyk cho biết thỏa thuận liên quan đang “gần hoàn tất” và hai bên hiện trong giai đoạn thống nhất những chi tiết cuối cùng.

Bên cạnh việc trao đổi công nghệ quân sự, Ba Lan và Ukraine cũng đang thảo luận về khả năng tăng cường hợp tác trong khuôn khổ liên minh quốc tế về phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, tập trung phát triển năng lực đánh chặn tên lửa. Liên minh này gồm Ukraine, Ba Lan, Anh, Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Hà Lan. Ba Lan gia nhập liên minh vào tháng 9 vừa qua và sẵn sàng đóng góp các hệ thống radar P-18PL có tầm hoạt động lên tới 2.000 km.

“Các hệ thống radar có tầm hoạt động 2.000 km này sẽ được triển khai tại Ba Lan, phục vụ lợi ích của Ba Lan, NATO, Ukraine và toàn bộ liên minh. Tuy nhiên, một vấn đề khác, có lẽ quan trọng nhất, là phát triển loại tên lửa có khả năng đánh chặn tên lửa đối phương. Điều này đòi hỏi phải kết hợp năng lực của nhiều doanh nghiệp và quốc gia khác nhau”, ông Tomczyk nhấn mạnh.

Ngoài ra, các bên tham gia đàm phán dự kiến thảo luận về việc thành lập một trung tâm chuyên trách bảo dưỡng tên lửa đánh chặn PAC-3, loại tên lửa được sử dụng trong hệ thống phòng không Patriot.

Ba Lan dự kiến sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine hai tiêm kích MiG-29 do Liên Xô sản xuất. Trước đó, Đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasyl Bodnar cũng giải thích nguyên nhân Warsaw chưa thể chuyển giao các máy bay MiG-29 cho Kiev. Theo ông, trở ngại chính là việc thiếu kinh phí để hiện đại hóa các tiêm kích này.