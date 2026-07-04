Ukraine tấn công kho dầu tại St. Petersburg, tập kích sâu vào lãnh thổ Nga

Giới chức Nga ngày 4/7 cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã nhằm vào một kho dầu tại quận Kirovsky, thành phố St. Petersburg, trong bối cảnh Kiev gia tăng các đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Ukraine tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga . Ảnh: AP

Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 72 UAV của Ukraine trên bầu trời thành phố lớn thứ hai của Nga và khu vực lân cận. Tuy nhiên, quận Kirovsky, nằm ven biển Baltic, vẫn bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đây là một phần trong chiến dịch mà ông gọi là các "lệnh trừng phạt tầm xa" nhằm vào Nga. Theo ông, lực lượng Ukraine không chỉ tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại cảng St. Petersburg mà còn đánh trúng một mục tiêu quân sự trên đảo Kronstadt, ngoài khơi thành phố này.

"Các lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công hạ tầng dầu mỏ tại cảng, nguồn mang lại tài chính cho quân đội Nga. Đồng thời, các mục tiêu trên đảo Kronstadt, một địa điểm quân sự quan trọng, cũng bị đánh trúng", ông Zelensky viết trên Telegram.

Đây không phải lần đầu quận Kirovsky trở thành mục tiêu. Hồi tháng 6, khu vực này cũng từng bị UAV tấn công ngay trước thời điểm Nga tổ chức Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Trong thời gian gần đây, Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào các cơ sở lọc dầu, kho nhiên liệu và hạ tầng năng lượng của Nga. Theo các chuyên gia, chiến dịch này nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu, gây áp lực kinh tế và tác động đến khả năng duy trì hoạt động quân sự của Moscow.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga "không mang tính quyết định" và sẽ không làm thay đổi mục tiêu quân sự của Moscow.