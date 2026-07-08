English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine tập kích UAV vào Moscow, Nga tấn công tên lửa vào Kiev

Thứ Tư, 06:28, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine mở đợt tấn công bằng hàng trăm máy bay không người lái nhằm vào Moscow trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO. Ngay sau đó, Nga cũng phóng tên lửa đạn đạo vào Kiev.

Ukraine rạng sáng 7/7 đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Moscow của Nga. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết hơn 430 UAV đã được phóng về phía thủ đô của Nga. Theo ông, phần lớn số UAV đã bị đánh chặn từ xa trước khi tiếp cận Moscow, trong khi 36 chiếc bị bắn hạ ở khu vực lân cận thành phố.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng phòng không đã đánh chặn tổng cộng 452 UAV của Ukraine trong khoảng thời gian 12 giờ qua.

ukraine tap kich uav vao moscow, nga tan cong ten lua vao kiev hinh anh 1
Khói bốc lên tại thủ đô Kiev sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào Ukraine, ngày 2/7/2026. Ảnh: Reuters

Nga đáp trả bằng tên lửa đạn đạo vào Kiev

Ngay sau đợt tập kích bằng UAV của Ukraine, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev.

Theo giới chức Ukraine, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại Kiev vào rạng sáng 8/7, ngay trước khi còi báo động phòng không được kích hoạt. Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga đang hướng về thủ đô và kêu gọi người dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một vụ tấn công đã gây hỏa hoạn tại các nhà kho ở quận Desnianskyi. Một đám cháy khác cũng bùng phát tại một tòa nhà không có người ở thuộc quận Sviatoshynskyi. Đến nay chưa có báo cáo về thương vong, trong khi mức độ thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng đánh giá.

Ukraine kêu gọi NATO tăng cường phòng không

Các cuộc tấn công nói trên xảy ra giữa lúc Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Tại hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là sẽ tiếp tục kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không, trong bối cảnh Ukraine ngày càng thiếu tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Súng máy hạng nặng hơn 100 năm tuổi biến robot Ukraine thành “xe tăng cỡ nhỏ”
Súng máy hạng nặng hơn 100 năm tuổi biến robot Ukraine thành “xe tăng cỡ nhỏ”

VOV.VN - Robot của Ukraine mang theo súng máy hạng nặng M2 Browning hơn 100 năm tuổi ra chiến trường, giúp binh sĩ không phải trực tiếp mang vác và chiến đấu

Súng máy hạng nặng hơn 100 năm tuổi biến robot Ukraine thành “xe tăng cỡ nhỏ”

Súng máy hạng nặng hơn 100 năm tuổi biến robot Ukraine thành “xe tăng cỡ nhỏ”

VOV.VN - Robot của Ukraine mang theo súng máy hạng nặng M2 Browning hơn 100 năm tuổi ra chiến trường, giúp binh sĩ không phải trực tiếp mang vác và chiến đấu

Ông Trump tin Nga và Ukraine có thể sớm đạt thỏa thuận hòa bình
Ông Trump tin Nga và Ukraine có thể sớm đạt thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 bày tỏ lạc quan rằng Nga và Ucraina (Ukraine) có thể sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm.

Ông Trump tin Nga và Ukraine có thể sớm đạt thỏa thuận hòa bình

Ông Trump tin Nga và Ukraine có thể sớm đạt thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 bày tỏ lạc quan rằng Nga và Ucraina (Ukraine) có thể sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm.

Xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn leo thang mới khốc liệt hơn?
Xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn leo thang mới khốc liệt hơn?

VOV.VN - Đòn tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa và UAV tầm xa của Nga đã đánh trúng hàng loạt cơ sở sản xuất UAV, nhà máy chế tạo khí tài quân sự và kho nhiên liệu trọng yếu của Ukraine tại thủ đô Kiev và nhiều tỉnh thành khác, đẩy xung đột bước vào một giai đoạn leo thang mới đầy khốc liệt.

Xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn leo thang mới khốc liệt hơn?

Xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn leo thang mới khốc liệt hơn?

VOV.VN - Đòn tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa và UAV tầm xa của Nga đã đánh trúng hàng loạt cơ sở sản xuất UAV, nhà máy chế tạo khí tài quân sự và kho nhiên liệu trọng yếu của Ukraine tại thủ đô Kiev và nhiều tỉnh thành khác, đẩy xung đột bước vào một giai đoạn leo thang mới đầy khốc liệt.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ