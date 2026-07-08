Ukraine tập kích UAV vào Moscow, Nga tấn công tên lửa vào Kiev

Ukraine rạng sáng 7/7 đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Moscow của Nga. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết hơn 430 UAV đã được phóng về phía thủ đô của Nga. Theo ông, phần lớn số UAV đã bị đánh chặn từ xa trước khi tiếp cận Moscow, trong khi 36 chiếc bị bắn hạ ở khu vực lân cận thành phố.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng phòng không đã đánh chặn tổng cộng 452 UAV của Ukraine trong khoảng thời gian 12 giờ qua.

Khói bốc lên tại thủ đô Kiev sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào Ukraine, ngày 2/7/2026. Ảnh: Reuters

Nga đáp trả bằng tên lửa đạn đạo vào Kiev

Ngay sau đợt tập kích bằng UAV của Ukraine, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev.

Theo giới chức Ukraine, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại Kiev vào rạng sáng 8/7, ngay trước khi còi báo động phòng không được kích hoạt. Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga đang hướng về thủ đô và kêu gọi người dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một vụ tấn công đã gây hỏa hoạn tại các nhà kho ở quận Desnianskyi. Một đám cháy khác cũng bùng phát tại một tòa nhà không có người ở thuộc quận Sviatoshynskyi. Đến nay chưa có báo cáo về thương vong, trong khi mức độ thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng đánh giá.

Ukraine kêu gọi NATO tăng cường phòng không

Các cuộc tấn công nói trên xảy ra giữa lúc Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Tại hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là sẽ tiếp tục kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không, trong bối cảnh Ukraine ngày càng thiếu tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.