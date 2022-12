Ukraine thừa nhận từng tìm cách sát hại tướng hàng đầu của Nga

Ông Alexey Arestovich đã đưa ra bình luận trên sau khi New York Times cho biết ngày 17/12 rằng Mỹ từng tìm cách ngăn Kiev nhắm vào chỉ huy cấp cao này của Nga hồi tháng 4.

Các nguồn tin trong bài báo cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin về kế hoạch thăm tiền tuyến của ông Gerasimov với chính quyền Tổng thống Zelensky do lo ngại việc Ukraine sát hại vị tướng này có thể gây ra cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, Ukraine đã biết được về chuyến thăm của ông Valery Gerasimov qua các kênh của mình.

"Chúng tôi nói họ đừng làm điều đó. Chúng tôi bày tỏ thái độ kiểu như, 'làm vậy là quá nhiều", một quan chức cấp cao Mỹ nhận định với New York Times. Kiev vẫn nã pháo vào vị trí được cho là nơi ông Gerasimov xuất hiện nhưng vị tướng này không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công.

Bài báo của New York Times cũng khẳng định, Mỹ đã biết được các kế hoạch của ông Gerasimov trong chuyến thăm tiền tuyến và quyết định che giấu thông tin này với Ukraine do lo ngại Kiev có thể sẽ giết vị tướng này. Dù vậy, quân đội Ukraine được cho là đã có được thông tin về kế hoạch chuyến thăm của ông Gerasimov, New York Times đưa tin.

"Hãy để tôi tiết lộ một bí mật khủng khiếp. Ông Gerasimov đã ở Izium và chúng tôi đã nã pháo vào vị trí của ông ta. Điều đó đã xảy ra", cố vấn của Tổng thống Zelensky cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 18/12.

Ông Arestovich cho biết, Kiev đã tấn công các trụ sở chiến đấu của Nga – những nơi mà ông Gerasimov tới thăm nhưng Tướng Nga đã rời đi khi vụ nã pháo diễn ra.

Izium là một thành phố tại khu vực Kharkov ở Đông Bắc Ukraine, vốn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga từ tháng 4 - 9. Moscow chưa bao giờ xác nhận về việc ông Gerasimov đến Ukraine vào tháng 4. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ huy của Nga chỉ đến thăm quân đội Nga ở tiền tuyến vào đầu tháng 7.

Ngày 16/12, ông Gerasimov nằm trong số các quan chức quốc phòng tham dự cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đã báo cáo với Tổng thống Putin về tiến triển trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine./.