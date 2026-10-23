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Ukraine tiết lộ sức mạnh tên lửa hành trình Filin của Nga

Thứ Sáu, 08:18, 23/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết Nga bắt đầu triển khai tên lửa hành trình Filin mới, đồng thời công bố mô hình 3D tương tác mô tả các bộ phận thân tên lửa, hệ thống động cơ và cấu trúc linh kiện điện tử có nguồn gốc nước ngoài.

Theo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), Nga đang từng bước mở rộng kho vũ khí tấn công đường không. Filin được xem là một phần trong xu hướng phát triển các hệ thống tấn công sử dụng động cơ phản lực, phóng từ mặt đất, có chi phí thấp và khả năng sản xuất hàng loạt nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không đối phương.

ukraine tiet lo suc manh ten lua hanh trinh filin cua nga hinh anh 1
Mô hình 3D của tên lửa hành trình mới "Filin" của Nga. Ảnh: Cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR

Theo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), Nga đang từng bước mở rộng kho vũ khí tấn công đường không. Filin được xem là một phần trong xu hướng phát triển các hệ thống tấn công sử dụng động cơ phản lực, phóng từ mặt đất, có chi phí thấp và khả năng sản xuất hàng loạt nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không đối phương.

Theo tài liệu tình báo Ukraine, Filin có thân làm từ vật liệu composite nhẹ, gồm sợi carbon và sợi thủy tinh. Tên lửa dài 3,5m, sải cánh 3m. Một số bộ phận kết cấu được sản xuất bằng công nghệ in 3D tốc độ cao. Thông số do quân đội Nga công bố cho biết Filin có tốc độ tối đa 800 km/h và tầm tấn công lên tới 1.200 km.

Tên lửa được thiết kế để bay bám địa hình ở độ cao rất thấp, dưới phạm vi bao phủ của radar, trước khi có thể tăng độ cao lên tới trần bay 6 km. Filin được phóng từ các bệ phóng dạng container đặt trên mặt đất, sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn để tạo vận tốc ban đầu.

HUR cho biết hệ thống điện tử hàng không và thiết bị điều khiển trên Filin do công ty Nga LLC PLAZ sản xuất. Doanh nghiệp này được cho là có vai trò sâu rộng trong chuỗi cung ứng phục vụ chế tạo dòng máy bay không người lái tấn công Garpiya (Harpy).

“Các khối điện tử bên trong tên lửa Filin và Garpiya có cách bố trí kiến trúc và ký hiệu linh kiện giống hệt nhau. Hệ thống dẫn đường và xác định mục tiêu ở giai đoạn cuối sử dụng hệ thống định vị quán tính, kết hợp với ăng-ten định vị vệ tinh chống gây nhiễu Kometa 16 kênh”, tình báo Ukraine cho biết.

Các nhà điều tra nhận định Filin sử dụng nền tảng linh kiện điện tử tương tự những hệ thống máy bay không người lái và tên lửa hành trình khác của Nga. Tuy nhiên, họ cho rằng loại tên lửa này cho thấy mức độ gia tăng đáng kể việc sử dụng vi điện tử thương mại có nguồn gốc nước ngoài.

Động cơ của Filin là loại turbojet R500 do công ty Nga LLC Reynolds sản xuất. Đây cũng là động cơ từng được các cơ quan tình báo xác định xuất hiện trong các tên lửa hành trình phóng từ trên không S-71K Kover (Carpet) và S-71M Monokhrom của Nga.

Thông tin về tên lửa Filin được công bố chỉ vài giờ sau khi lực lượng Nga tiến hành cuộc tập kích phối hợp quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong đêm 22/10.

Theo thông tin được cung cấp, Nga sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa tốc độ cao, trong đó có Iskander-M, tên lửa S-400 được điều chỉnh để tấn công mục tiêu mặt đất, tên lửa siêu vượt âm Zircon và tên lửa chống hạm Onyx. Cuộc tập kích còn có sự tham gia của 210 máy bay không người lái tấn công thuộc dòng Shahed. Ngoài ra, Nga triển khai các phương tiện bay nghi binh Gerbera, Italmas và Parodiya nhằm đánh lừa hệ thống phòng không Ukraine.

Dữ liệu theo dõi phòng không cho thấy hướng tấn công chủ yếu trong đợt tập kích đêm tập trung vào thủ đô Kiev. Theo phía Ukraine, không quân cùng các lực lượng đánh chặn của nước này đã vô hiệu hóa 181 máy bay không người lái Nga, trong đó có 87 chiếc sử dụng động cơ phản lực.

Giang Bùi/VOV.VN
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