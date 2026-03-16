Ukraine tìm kiếm thỏa thuận với Trung Đông, đổi lại sẽ hỗ trợ đối phó UAV Iran

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho biết Ukraine đã cử ba nhóm chuyên gia tới Trung Đông để tiến hành đánh giá thực địa và trình diễn cách thức vận hành các hệ thống phòng thủ chống UAV. Trước đó, ông thông tin các nhóm này được triển khai tới Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

“Điều này không đồng nghĩa với việc tham gia vào các chiến dịch quân sự. Chúng tôi không có chiến tranh với Iran”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky tiết lộ gói hợp tác Nga - Mỹ trị giá 12.000 tỷ USD. Ảnh: AP

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các thỏa thuận hợp tác dài hạn liên quan đến công nghệ UAV với các quốc gia vùng Vịnh có thể được thảo luận trong thời gian tới, song những lợi ích cụ thể mà Kiev nhận được từ các hỗ trợ này vẫn đang trong quá trình đàm phán.

“Đối với chúng tôi hiện nay, cả công nghệ lẫn nguồn tài chính đều rất quan trọng” ông nói.

Các quốc gia vùng Vịnh thời gian qua đã phải sử dụng số lượng lớn tên lửa phòng không để đối phó với các UAV Shahed của Iran. Trong khi đó, Ukraine mỗi đêm đều phải đánh chặn UAV của Nga bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm UAV cỡ nhỏ, giá rẻ hoặc các thiết bị gây nhiễu điện tử.

Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ cùng nhiều quốc gia tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi đã tìm đến Ukraine để học hỏi kinh nghiệm đối phó các cuộc tấn công bằng UAV.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho rằng Washington không cần đến sự hỗ trợ của Ukraine trong việc bắn hạ UAV.

Ông Zelensky cũng cho biết chưa rõ lý do Mỹ chưa ký kết một thỏa thuận lớn về UAV với Ukraine, dù Kiev đã thúc đẩy vấn đề này trong nhiều tháng qua, đồng thời bỏ ngỏ khả năng thỏa thuận có được thông qua hay không.

“Tôi từng muốn ký một thỏa thuận trị giá khoảng 35-50 tỷ USD”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời chỉ trích một số công ty Ukraine và chính phủ nước ngoài đã tìm cách ký kết các hợp đồng cung cấp thiết bị chống UAV mà không có sự phê chuẩn của Kiev, đồng thời ông cũng bày tỏ lo ngại rằng cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung tên lửa phòng không dành cho Ukraine.

“Chúng tôi rất không mong muốn Mỹ giảm sự quan tâm đối với vấn đề Ukraine vì tình hình Trung Đông”, ông Zelensky nói.

Vòng đàm phán hòa bình mới giữa Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đã bị hoãn lại sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hai tuần trước khiến xung đột bùng phát trong khu vực.

Theo ông Zelensky, phía Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc gặp tại Mỹ vào tuần tới, song phía Nga không muốn tham dự tại địa điểm này.

“Hoặc là địa điểm cuộc gặp sẽ được thay đổi, hoặc phía Nga phải xác nhận tham gia cuộc họp tại Mỹ” ông nói.

Đề cập tình hình chiến sự, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine cho rằng kế hoạch mở chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga “đã thất bại”, khi theo tính toán ban đầu chiến dịch này lẽ ra đã phải diễn ra toàn diện vào thời điểm hiện tại.