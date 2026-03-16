Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân

Thứ Hai, 09:14, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15/3 cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn một chiến dịch tấn công quy mô lớn mà Nga dự định triển khai từ cuối năm 2025 và tiếp tục trong mùa xuân năm nay.

Theo ông Zelensky, Nga đã chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công lớn nhằm gia tăng sức ép trên chiến trường. Tuy nhiên, Ukraine đã chủ động thực hiện các hoạt động phản công để làm gián đoạn kế hoạch này.

Binh sỹ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: AP
Binh sỹ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: AP

“Chúng tôi đã tiến hành các hành động phản công của riêng mình để ngăn chặn Nga tấn công trên quy mô lớn. Đó là một thành công, không chỉ về mặt lãnh thổ, mà còn trong việc bảo vệ người dân”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho rằng thành quả này phần lớn đạt được nhờ việc Kiev đẩy mạnh ứng dụng công nghệ máy bay không người lái.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng sức ép từ Mỹ đã buộc Nga phải chấp nhận đàm phán. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cảnh báo căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là chiến sự Iran, đang mang lại lợi ích tài chính cho Nga và có thể khiến Moscow tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự.

“Theo báo cáo tình báo của chúng tôi, do các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu, cùng các cuộc tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng năng lượng, Nga phải đối mặt với khoản thâm hụt hơn 100 tỷ USD chỉ riêng trong đầu năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay họ đã thu về khoảng 10 tỷ USD chỉ trong hai tuần xung đột tại Trung Đông”, ông Zelensky lưu ý.

ap.png

Chiến sự Trung Đông "ngốn" kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không

VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không
Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không

VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.

Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không

Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không

VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.

