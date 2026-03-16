Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân

Theo ông Zelensky, Nga đã chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công lớn nhằm gia tăng sức ép trên chiến trường. Tuy nhiên, Ukraine đã chủ động thực hiện các hoạt động phản công để làm gián đoạn kế hoạch này.

Binh sỹ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: AP

“Chúng tôi đã tiến hành các hành động phản công của riêng mình để ngăn chặn Nga tấn công trên quy mô lớn. Đó là một thành công, không chỉ về mặt lãnh thổ, mà còn trong việc bảo vệ người dân”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho rằng thành quả này phần lớn đạt được nhờ việc Kiev đẩy mạnh ứng dụng công nghệ máy bay không người lái.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng sức ép từ Mỹ đã buộc Nga phải chấp nhận đàm phán. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cảnh báo căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là chiến sự Iran, đang mang lại lợi ích tài chính cho Nga và có thể khiến Moscow tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự.

“Theo báo cáo tình báo của chúng tôi, do các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu, cùng các cuộc tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng năng lượng, Nga phải đối mặt với khoản thâm hụt hơn 100 tỷ USD chỉ riêng trong đầu năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay họ đã thu về khoảng 10 tỷ USD chỉ trong hai tuần xung đột tại Trung Đông”, ông Zelensky lưu ý.