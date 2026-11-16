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Ukraine và EU thống nhất lộ trình cải cách, thúc đẩy đàm phán gia nhập năm 2027

Thứ Hai, 07:45, 16/11/2026
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VOV.VN - Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất các bước đẩy nhanh cải cách trong những lĩnh vực then chốt, hướng tới đáp ứng các tiêu chí về dân chủ và pháp quyền trong nửa đầu năm 2027, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập EU của Kiev.

Ngày 15/11, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng Marta Kos thông báo Ukraine và EU đã đạt được thỏa thuận về các bước triển khai cải cách nhằm đẩy nhanh tiến trình gia nhập liên minh của Kiev. Trọng tâm là hoàn thành các yêu cầu về dân chủ, pháp quyền, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trong nửa đầu năm 2027.

Thỏa thuận được đưa ra sau cuộc họp của Nhóm công tác chung EU - Ukraine tại Brussels (Bỉ), do bà Marta Kos và Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi đồng chủ trì, với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại một cuộc họp của EU ở Brussels (Bỉ). Ảnh: Nur/PA

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, bà Kos cho biết hai bên đã đạt tiến triển trong việc xác định các nhiệm vụ cải cách cụ thể và xây dựng lộ trình nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Ukraine là đáp ứng các tiêu chí đánh giá trung gian trong nửa đầu năm 2027.

Các tiêu chí này thuộc Nhóm đàm phán số 1, còn gọi là nhóm “Các vấn đề nền tảng”, bao gồm dân chủ, pháp quyền, cải cách hệ thống tư pháp và các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Đây là những điều kiện quan trọng để Ukraine có thể tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán gia nhập EU.

Theo Thủ tướng Koretskyi, Nhóm công tác chung được thành lập vào tháng 10, quy tụ đại diện Chính phủ, Quốc hội, Văn phòng Tổng thống, các cơ quan thực thi pháp luật và những thiết chế tư pháp độc lập của Ukraine. Chỉ trong tháng hoạt động đầu tiên, nhóm đã hoàn thành một phần các biện pháp dự kiến triển khai trong tháng 11.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk khẳng định trách nhiệm thực hiện cải cách không chỉ thuộc về Chính phủ mà cần có sự tham gia của toàn bộ hệ thống nhà nước. Ông Stefanchuk cho biết thêm, Quốc hội sẵn sàng thông qua những đạo luật cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của EU, đặc biệt trong các lĩnh vực tư pháp, pháp quyền và phòng, chống tham nhũng, bất chấp cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn.

Những nỗ lực cải cách mới được thúc đẩy sau khi Ủy ban châu Âu công bố báo cáo thường niên về tiến trình mở rộng EU ngày 4/11. Báo cáo ghi nhận những bước tiến của Ukraine trên con đường gia nhập liên minh, nhưng cũng chỉ ra các hạn chế kéo dài trong cải cách pháp quyền và phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban châu Âu xếp Ukraine vào nhóm những ứng cử viên hàng đầu cho tư cách thành viên EU, cùng với Moldova, Montenegro và Albania. Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá Kiev mới đạt được “tiến triển hạn chế” trong việc thực hiện lộ trình cải cách pháp quyền.

Báo cáo cũng cho thấy phần lớn các biện pháp trong kế hoạch cải cách gồm 10 điểm, được Ukraine đưa ra vào tháng 12/2025, vẫn chưa được triển khai.

Mặc dù vậy, Ủy ban châu Âu nhận định Ukraine có thể hoàn tất đàm phán đối với 7 trong tổng số 33 chương của tiến trình gia nhập EU vào cuối năm 2027, với điều kiện các cải cách tiếp tục được thực hiện đúng tiến độ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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