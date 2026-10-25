Ukraine xác nhận Starlink đã ổn định trở lại

Ngày 24/10, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hệ thống giám sát ghi nhận tốc độ hoạt động của Starlink và Starshield vượt 400 km/giờ, với kết nối ổn định. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận tốc độ kết nối đã được khôi phục, góp phần hỗ trợ hoạt động của lực lượng tiền tuyến, vận hành máy bay không người lái và bảo đảm liên lạc quân sự.

Binh sĩ Ukraine và một thiết bị đầu cuối Starlink. Ảnh: Quân đội Ukraine

Tuy nhiên, trên mạng xã hội X, Giám đốc điều hành Công ty SpaceX Elon Musk cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng Starlink khi dùng dịch vụ này để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ông Musk cho biết lỗ hổng liên quan đã được khắc phục trong tuần trước. Phía Ukraine chưa công khai phản hồi cáo buộc này.

Các hạn chế, được ghi nhận từ ngày 14/10, đã khiến tốc độ hoạt động của một số thiết bị đầu cuối giảm xuống khoảng 160 km/giờ, ảnh hưởng đến khả năng đánh chặn máy bay không người lái, liên lạc tại tiền tuyến và buộc quân đội Ukraine phải hủy một số chiến dịch.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ukraine và Mỹ xuất hiện những bất đồng liên quan đến chính sách của Mỹ đối với Nga. Diễn biến này đồng thời làm dấy lên lo ngại tại Ukraine và châu Âu về sự phụ thuộc vào hệ thống liên lạc vệ tinh do doanh nghiệp Mỹ vận hành, vốn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của Ukraine.