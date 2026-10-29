Ứng viên tổng thống Brazil thất cử tới Mỹ, tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử

Theo truyền thông Mỹ, ông Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng gia đình đã tới thành phố Miami, bang Florida, trên một máy bay riêng vào sáng 28/10. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cấp thị thực và cho phép gia đình ông nhập cảnh.

Trong bức thư ngỏ được các đồng minh chia sẻ với báo giới, ông Bolsonaro cáo buộc kết quả bầu cử đã bị đánh cắp thông qua điều mà ông gọi là một cuộc đảo chính bầu cử. Ông cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Argentina Javier Milei vì đã hỗ trợ ông rời Brazil.

Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro. Ảnh: Reuters

Theo kết quả được công bố, Tổng thống Lula da Silva giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 25/10 với cách biệt khoảng 4,5 triệu phiếu. Các quan sát viên quốc tế đánh giá cuộc bỏ phiếu diễn ra công bằng.

Ông Bolsonaro bác bỏ kết quả với lý do Tòa án Tối cao Brazil gia hạn thời gian bỏ phiếu thêm hai giờ tại một số địa phương. Tuy nhiên, theo phân tích dữ liệu bầu cử, chưa đến 35.000 phiếu được bỏ trong thời gian gia hạn, Việc ông Bolsonaro tới Mỹ diễn ra sau khi ông không chấp hành yêu cầu giao nộp hộ chiếu của Tòa án Tối cao Brazil liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền. Ông phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm và khẳng định không bỏ trốn, mà rời Brazil nhằm bảo vệ bản thân và gia đình trước điều ông cho là sự truy bức chính trị. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố mới nhất của ông Bolsonaro.