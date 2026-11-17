Trong thông báo đưa ra chiều 16/11, United Airlines có trụ sở tại Chicago cho biết hãng đang khẩn trương khắc phục sự cố kỹ thuật. Vấn đề ảnh hưởng đến các chuyến bay chuẩn bị khởi hành, nhưng không tác động đến những chuyến bay đang trên không cũng như hoạt động của mạng lưới hàng không khu vực United Express.

United Airlines mất kết nối ảnh hưởng hàng trăm chuyến bay. Ảnh: AP

United Airlines đã gửi lời xin lỗi tới hành khách về những bất tiện phát sinh do sự cố, đồng thời thông tin trên các nền tảng mạng xã hội.

Một đoạn ghi âm được đăng tải trên ứng dụng ATC cho thấy phi công của một chuyến bay United Airlines tại Houston đã đề nghị đài kiểm soát không lưu cho phép máy bay tiếp tục đỗ tại cửa ra máy bay cho đến khi hệ thống được khôi phục. Ứng dụng ATC tích hợp các kênh phát thanh trực tiếp của kiểm soát không lưu với dữ liệu theo dõi máy bay theo thời gian thực.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, tính đến chiều muộn 16/11, United Airlines ghi nhận 418 chuyến bay bị chậm. Sự cố của United Airlines là diễn biến mới nhất trong hàng loạt trục trặc công nghệ nghiêm trọng xảy ra tại Mỹ trong những ngày gần đây.

Cũng trong ngày 16/11, hàng nghìn người dùng cho biết họ không thể truy cập tài khoản trực tuyến tại một số ngân hàng lớn của Mỹ sau khi ngân hàng JPMorgan Chase gặp sự cố kỹ thuật.

Trước đó, hôm 14/11, FAA đã yêu cầu dừng toàn bộ chuyến bay trên cả nước sau khi một bộ định tuyến (router) mới được lắp đặt gặp trục trặc, gây quá tải cho hệ thống kiểm soát không lưu đã vận hành nhiều năm.

Một ngày trước đó, Microsoft cũng gặp sự cố nghiêm trọng đối với dịch vụ thư điện tử Outlook. Đến ngày 15/11, tập đoàn công nghệ này thông báo các dịch vụ đã được khôi phục hoàn toàn.