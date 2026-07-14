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USS George M. Neal: Tàu khu trục sở hữu “bộ não” tác chiến tối tân của Mỹ

Thứ Ba, 06:43, 14/07/2026
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VOV.VN - Hải quân Mỹ sắp bổ sung thêm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke Flight III, USS George M. Neal (DDG 131), nhằm tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa cho hạm đội.

USS George M. Neal sở hữu “bộ não” tác chiến tối tân

Theo thông báo ngày 10/7 của Bộ Quốc phòng Mỹ, con tàu sẽ được làm lễ đặt tên tại xưởng đóng tàu Ingalls của HII ở bang Mississippi, đánh dấu một cột mốc quan trọng trước khi chính thức đưa vào biên chế.

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Tàu khu trục USS George M. Neal (DDG 131). Ảnh: Hải quân Mỹ

DDG 131 hiện đã được hạ thủy và đang trong giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt các hệ thống, thử nghiệm tại bến và chuẩn bị cho các đợt chạy thử trên biển. Sau khi hoàn tất quá trình này, tàu sẽ sẵn sàng gia nhập hạm đội Hải quân Mỹ.

Đây là tàu khu trục lớp Arleigh Burke Flight III thứ tư được đóng tại xưởng Ingalls ở Pascagoula, bang Mississippi. Tàu được hạ thủy ngày 1/4/2026 và được đánh giá là sẽ góp phần tăng cường năng lực tác chiến của lực lượng mặt nước Mỹ trong bối cảnh môi trường an ninh hàng hải ngày càng phức tạp.

Phiên bản Flight III là biến thể hiện đại nhất của lớp tàu khu trục Arleigh Burke. USS George M. Neal được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AN/SPY-6(V)1 kết hợp với hệ thống tác chiến Aegis Baseline 10, cùng hệ thống cấp điện và làm mát được nâng cấp. Cấu hình này giúp tàu có khả năng phát hiện, theo dõi và đối phó đồng thời với nhiều mục tiêu trên không, bao gồm máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, sự kết hợp giữa radar AN/SPY-6(V)1 và hệ thống Aegis Baseline 10 sẽ nâng cao đáng kể năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa của Hải quân Mỹ, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ các nhóm tác chiến tàu sân bay, lực lượng hải quân đồng minh và các đơn vị được triển khai tại những khu vực có nguy cơ xung đột cao.

Bên cạnh đó, DDG 131 vẫn duy trì hỏa lực đa nhiệm đặc trưng của lớp Arleigh Burke với hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41, các loại tên lửa Standard, tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống ngầm ASROC, tên lửa phòng không Evolved Sea Sparrow (ESSM), ngư lôi, pháo hạm 127 mm cùng trực thăng săn ngầm MH-60R. Nhờ đó, con tàu có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, phòng thủ tên lửa đạn đạo, chống ngầm, chống hạm và tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Theo Hải quân Mỹ, ưu điểm nổi bật của tổ hợp radar AN/SPY-6(V)1 là khả năng tạo lập bức tranh tác chiến toàn diện hơn, giúp phát hiện, theo dõi và xử lý nhiều mục tiêu cùng lúc. Hệ thống này cho phép các tàu khu trục Flight III thực hiện đồng thời nhiệm vụ phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo, đáp ứng yêu cầu của mô hình phòng không - phòng thủ tên lửa tích hợp.

Radar AN/SPY-6(V)1 sử dụng công nghệ bán dẫn gallium nitride (GaN), kết hợp các mô-đun radar có khả năng mở rộng, công nghệ tạo chùm tia kỹ thuật số và độ nhạy cao, qua đó nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Khi kết hợp với hệ thống tác chiến Aegis Baseline 10, radar này được thiết kế để đối phó với nhiều loại mối đe dọa, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, vũ khí siêu vượt âm, máy bay và tàu chiến đối phương.

Khả năng đối phó các đòn tập kích quy mô lớn

Giới chuyên gia cho rằng sự kết hợp giữa AN/SPY-6(V)1 và Aegis Baseline 10 đặc biệt hữu ích trong các kịch bản đối phương tiến hành các cuộc tấn công đồng thời bằng nhiều loại vũ khí từ nhiều hướng khác nhau. Trong tình huống đó, DDG 131 có thể tham gia cảnh báo sớm, duy trì theo dõi nhiều mục tiêu, phối hợp đánh chặn và sử dụng các lớp tên lửa phòng thủ khác nhau, đồng thời vẫn bảo đảm năng lực tấn công từ hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41. Khả năng phân loại mục tiêu chính xác hơn cũng giúp chỉ huy có thêm thời gian đưa ra quyết định và sử dụng tên lửa đánh chặn hiệu quả hơn.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke hiện vẫn là lực lượng chủ lực của hạm đội tàu mặt nước Hải quân Mỹ. Các tàu này có thể hoạt động độc lập hoặc hộ tống nhóm tác chiến tàu sân bay, nhóm tác chiến mặt nước và lực lượng đổ bộ viễn chinh. Sau khi được biên chế, USS George M. Neal sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như bảo vệ các đơn vị hải quân trọng yếu, hộ tống các tuyến vận tải trên biển, tác chiến chống ngầm, kiểm soát vùng biển và tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng tên lửa hành trình. Thiết kế đa nhiệm cho phép con tàu linh hoạt chuyển đổi giữa các nhiệm vụ phòng không, chống hạm, chống ngầm và phòng thủ tên lửa tùy theo yêu cầu tác chiến.

Về mặt chiến lược, giới phân tích nhận định việc bổ sung các tàu khu trục Flight III sẽ giúp Hải quân Mỹ tăng cường năng lực triển khai tại các khu vực có môi trường an ninh phức tạp, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang phát triển tên lửa chống hạm tầm xa, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tàng hình và vũ khí siêu vượt âm.

Tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các tàu Flight III được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay, lực lượng đổ bộ, căn cứ đồng minh và các tuyến hàng hải quan trọng. Trong khi đó, tại châu Âu và Trung Đông, các tàu này có thể đảm nhiệm vai trò phòng không khu vực, bảo vệ các tuyến vận tải biển và hỗ trợ các nhiệm vụ tấn công chính xác khi cần thiết.

Theo số liệu Hải quân Mỹ công bố ngày 7/7/2026, chương trình đóng tàu khu trục lớp DDG-51 vẫn đang được mở rộng với 25 tàu đã được ký hợp đồng đóng mới và 12 tàu khác đang trong quá trình chế tạo. Giới quan sát cho rằng, việc duy trì dây chuyền sản xuất không chỉ giúp Hải quân Mỹ từng bước hiện đại hóa hạm đội mà còn duy trì năng lực của ngành công nghiệp đóng tàu quân sự trong nước.

Trong bối cảnh đó, USS George M. Neal được xem là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa dài hạn của Hải quân Mỹ. Với việc tích hợp radar AN/SPY-6(V)1 và hệ thống tác chiến Aegis Baseline 10 trên nền tảng lớp Arleigh Burke Flight III, con tàu được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng không, phòng thủ tên lửa và tác chiến đa nhiệm của hạm đội trong những năm tới.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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