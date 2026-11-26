

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), thâm hụt ngân sách của Bulgaria đã tăng từ 3,0% GDP năm 2024 lên 4,0% năm 2025 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 5,0% vào năm 2026. Trong khi đó, tại Hungary, thâm hụt ngân sách giảm từ 5,1% GDP năm 2024 xuống 4,7% năm 2025, tuy nhiên có thể sẽ tăng vọt lên 7,3% vào năm 2026.

Theo quy định của EU, mức thâm hụt ngân sách tối đa được phép là 3% GDP. Nếu một quốc gia thuộc khu vực đồng euro, như Bulgaria liên tục phớt lờ các khuyến nghị của EU về việc kiềm chế thâm hụt, quốc gia đó có thể bị áp đặt mức phạt tiền. Đối với các nước không thuộc khu vực đồng euro như Hungary, chế tài có thể là đình chỉ quyền tiếp cận các quỹ của EU.

Theo quy định của EU, mức thâm hụt ngân sách tối đa được phép là 3% GDP - Ảnh minh họa: Reuters

Trên cơ sở đó, Ủy ban châu Âu cho biết, sẽ đề nghị các Bộ trưởng tài chính EU phê duyệt mức phạt đối với Bulgaria. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia thuộc khu vực đồng euro bị phạt tiền vì chi tiêu ngân sách vượt mức cho phép.

Theo luật tài chính sửa đổi của EU, các bộ trưởng có thể áp đặt mức phạt lên tới 0,02% GDP của năm trước đó đối với quốc gia vi phạm. Mức phạt này có thể được lặp lại sau mỗi 6 tháng, cho đến khi các Bộ trưởng tài chính EU xác nhận quốc gia đó đã thực hiện các biện pháp hiệu quả, để cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Phản hồi về cảnh báo trên, Bộ Tài chính Bulgaria cho biết, kết luận của Ủy ban châu Âu, cũng như nguy cơ nước này bị trừng phạt xuất phát từ những vấn đề mang tính hệ thống đã tích lũy từ trước, cùng với cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều năm, khiến tất cả các bên liên quan đều phải gánh chịu hậu quả.

Bộ này viện dẫn các thông lệ quản lý ngân sách trong quá khứ, mức thâm hụt ngân sách điều chỉnh năm 2025 đã được Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) xác nhận, cùng với tình trạng bất ổn chính trị khiến việc thông qua ngân sách thường kỳ bị trì hoãn.

Bộ Tài chính Bulgaria cho biết, chính phủ nước này hiện đã khởi động chương trình củng cố ngân sách cho năm 2027, đặt mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách nhà nước từ khoảng 5,0% GDP xuống còn 4,2%, nhằm từng bước giảm thâm hụt ngân sách theo yêu cầu của EU.