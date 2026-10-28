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Va chạm tàu cao tốc nghiêm trọng tại Tây Ban Nha, ít nhất 10 người chết

Thứ Tư, 17:56, 28/10/2026
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VOV.VN - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại tỉnh Toledo, miền trung Tây Ban Nha vào sáng 28/10 (theo giờ địa phương). Con số thương vong dự kiến còn tăng, làm dấy lên lo ngại về an toàn của mạng lưới đường sắt tại quốc gia này.

Trả lời đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha (TVE), bà Esther Padilla, phát ngôn viên vùng Castilla La Mancha cho biết, vụ tai nạn liên quan đến hai tàu cao tốc chạy cùng chiều. Một chiếc đã đâm mạnh vào phần đuôi của đoàn tàu đang dừng đỗ phía trước, cú va chạm mạnh khiến hai toa xe trật hoàn toàn khỏi đường ray. Bà chính thức xác nhận 10 trường hợp tử vong ban đầu và cảnh báo “con số này chắc chắn sẽ tăng lên” khi công tác cứu nạn diễn ra.

va cham tau cao toc nghiem trong tai tay ban nha, it nhat 10 nguoi chet hinh anh 1
Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở Urda, Tây Ban Nha vào sáng ngày 28/10/2026. Ảnh: AP

Đơn vị vận hành hệ thống đường sắt Tây Ban Nha (ADIF) thông báo sự cố xảy ra vào sáng 28/10 (theo giờ địa phương) đã buộc họ phải khẩn cấp đình chỉ dịch vụ trên tuyến đường sắt nối thủ đô Madrid, Ciudad Real và vùng Andalusia.

Tại khu vực lân cận, Thị trưởng thị trấn Urda, ông Manuel Galán, cho biết rất nhiều hành khách đã bị thương. Lực lượng phòng vệ dân sự đã yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương trưng dụng một nhà thi đấu thể thao làm trung tâm y tế dã chiến để sơ cứu và tiếp nhận nạn nhân. Chủ tịch vùng Castilla La Mancha, ông Emiliano García-Page, thông báo trên nền tảng X rằng ông đang khẩn trương di chuyển tới hiện trường để trực tiếp nắm bắt tình hình.

Thảm kịch mới nhất đã một lần nữa cho thấy những nguy cơ mất an toàn đối với mạng lưới đường sắt cao tốc bao phủ rộng khắp của quốc gia châu Âu này. Hồi tháng 1 năm nay, 45 người đã thiệt mạng tại miền nam Tây Ban Nha khi một đoàn tàu trật bánh và đâm trực diện vào tàu chạy ngược chiều. Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất tại Tây Ban Nha kể từ sau thảm họa đường sắt năm 2013 khiến 80 người tử vong.

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Tây Ban Nha: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối khủng hoảng nhà ở

VOV.VN - Ngày 3/10, hàng chục nghìn người xuống đường tại Thủ đô Madrid và nhiều thành phố của Tây Ban Nha để yêu cầu chính quyền giải quyết tình trạng chi phí nhà ở ngày càng cao. Các cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh của Chính phủ nhằm tăng cường bảo vệ người thuê nhà.

Đào Trang/VOV1
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