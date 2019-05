Vấn đề Iran bao trùm các Hội nghị Thượng đỉnh bất thường ở Trung Đông

Hội nghị Thượng đỉnh khẩn cấp của Liên đoàn Arab và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) do Saudi Arabia triệu tập khai màn hôm qua (30/5) tại Mecca, thành phố linh thiêng nhất của đạo Hồi, với trọng tâm xoay quanh tình hình an ninh khu vực, đặc biệt là những căng thẳng thời gian gần đây có liên quan tới Iran. Ưu tiên hàng đầu của các Hội nghị Thượng đỉnh khu vực Trung Đông lần này là tham vấn và phối hợp với các nhà lãnh đạo trong khu vực về tất cả các vấn đề có khả năng củng cố an ninh và ổn định tình hình khu vực.

Quốc vương Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo các quốc gia Arab vùng Vịnh, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulahziz Al Saud nhấn mạnh: "Chúng tôi nhóm họp ngày hôm nay nhằm thảo luận về những thách thức mà khu vực Arab đang phải đối mặt, vấn đề an ninh khu vực và quốc tế cùng quan tâm cũng như nền kinh tế và thương mại toàn cầu”.



Quốc vương Saudi Arabia đặc biệt lưu ý việc Iran phát triển năng lực vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo đã đe dọa tới an ninh khu vực và quốc tế. Theo Quốc vương Salman, thông điệp mà Saudi Arabia mong muốn phát đi là các nước Arab cần phải chung tay, thấu hiểu những mối quan ngại của nhau, đồng thời hướng tới một mục tiêu chung nhằm duy trì an ninh và ổn định. Đề cập tới vụ tấn công thời gian gần đây nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, Quốc vương Salman cho rằng những hành động này đã cho thấy các quốc gia trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) cần phải phối hợp nghiêm túc nhằm duy trì an ninh của các nước thành viên.

Cũng tại Hội nghị Thượng đỉnh Arab, Tổng thống Iraq Barham Salih lên tiếng cảnh báo: “Giữa lúc môi trường an ninh quốc tế và khu vực đầy diễn biến căng thẳng và các mối đe dọa, chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình leo thang khủng hoảng khu vực và quốc tế có nguy cơ biến thành chiến tranh nhấn chìm tất cả. Nếu cuộc khủng hoảng này không được xử lý tốt, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ đối đầu khu vực và quốc tế vốn sẽ kéo theo thảm kịch thảm khốc cho tất cả các quốc gia của chúng ta”.

Đề cập chi tiết vấn đề Iran, nhà lãnh đạo Iraq lưu ý rằng, cộng hòa Hồi giáo Iran là láng giềng của Iraq và Arab. Vì vậy, Iraq không muốn an ninh của Iran bị nhắm mục tiêu. Bởi hai nước chia sẻ biên giới chung dài 1.400 km và có lịch sử quan hệ lâu dài. Hơn nữa việc đảm bảo an ninh cho quốc gia Hồi giáo anh em này cũng là vì lợi ích của các quốc gia khác trong thế giới Arab và Hồi giáo. Tổng thống Iraq một lần nữa tái khẳng định, khu vực cần sự ổn định dựa trên cơ chế đảm bảo an ninh, không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhau cũng như đấu tranh chống lại chủ nghĩa bạo lực và cực đoan.

Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi thì cho rằng, các mối đe dọa khủng bố hiện hữu đối với an ninh của khối Arab có thể là một dịp để hồi sinh các cuộc thảo luận về cơ chế hợp tác trong thế giới Arab, hướng tới giải quyết không chỉ những vấn đề nóng đang phát sinh mà còn cả những vấn đề nổi cộm khác.

Hội nghị Thượng đỉnh khẩn cấp của Liên đoàn Arab và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) diễn ra chỉ một ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) khai mạc hôm nay 31/5. Theo chương trình nghị sự chính thức, hội nghị với chủ đề “Tay trong tay hướng tới tương lai” sẽ giải quyết "các vấn đề hiện tại trong thế giới Hồi giáo"./.

