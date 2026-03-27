Vấn đề Ukraine được thảo luận tại cuộc gặp giữa Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Mỹ

Đây là chuyến thăm đầu tiên của các nghị sĩ Nga tới Mỹ trong nhiều năm, đánh dấu bước khởi động lại tiếp xúc nghị viện song phương.

Theo truyền thông Nga, Tổng thống Liên bang Nga Putin sẽ được thông tin chi tiết về kết quả cuộc gặp giữa đoàn đại biểu Duma Quốc gia Nga và các thành viên Quốc hội Mỹ. Các tiếp xúc liên nghị viện giữa Nga và những quốc gia áp đặt trừng phạt đã bị đình chỉ từ năm 2014, do đó chuyến đi lần này mang ý nghĩa đặc biệt.

Quốc kỳ Nga - Mỹ. (Ảnh: Ria Novosti)

Nghị sĩ Duma Quốc gia Svetlana Zhurova, thành viên đoàn đàm phán cho biết, vấn đề Ucraina đã được nêu ra trong cuộc gặp. Theo bà, không khí trao đổi nhìn chung tích cực; dù có những câu hỏi gay gắt, song không mang tính đối đầu nghiêm trọng. Nhiều nghị sĩ Mỹ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì đối thoại và giao lưu giữa các nghị viện.

Cùng quan điểm, Hạ nghị sĩ Mỹ Anna Paulina Luna nhận định, cuộc gặp là bước đi đầu tiên hướng tới khôi phục đối thoại. Bà bày tỏ hài lòng về cuộc tiếp xúc và khẳng định đây là “bước đi đúng hướng”.