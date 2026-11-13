Vì sao ông Trump quyết bảo vệ CEO Jensen Huang trước sóng gió Nvidia

Theo New York Times, động thái này cho thấy ông Trump đã tìm cách bảo vệ một trong những đồng minh có ảnh hưởng lớn nhất của mình trong ngành công nghệ cho đến những thời điểm cuối cùng trước khi ông Huang rời ghế CEO.

Theo hai nguồn tin được thông báo về cuộc trao đổi, Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho ông Huang hai ngày trước khi Nvidia công bố quyết định thay thế vị CEO vào ngày 12/11. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ khuyến khích nhà sáng lập Nvidia tiếp tục chiến đấu để giữ vị trí của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch kiêm CEO Nvidia Jensen Huang sau bữa trưa dành cho các nhà lãnh đạo ngành công nghệ Mỹ tại Nhà Trắng ngày 29/9 (Ảnh: Reuters)

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi động thái thể hiện sự ủng hộ của ông Trump đối với Jensen Huang, người đã trở thành một đồng minh nổi bật và cố vấn có ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ về trí tuệ nhân tạo (AI).

Các cơ quan tình báo Mỹ kết luận ông Huang có quan hệ tình cảm với một phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc. Tuy nhiên, những thông tin này chưa đồng nghĩa với việc ông Huang biết hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động tình báo nào.

Một đại diện của ông Huang không đưa ra bình luận. Tổng thống Trump và Nhà Trắng cũng không phản hồi đề nghị bình luận về cuộc điện đàm.

Trước đó, Tổng thống Trump được cho là đã ít nhất hai lần nhận cảnh báo về mối quan hệ giữa ông Huang và một công dân Trung Quốc được biết đến với tên gọi Alice Huang. Các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá người phụ nữ này đã được Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc tuyển mộ. Cảnh báo đầu tiên được đưa ra vào cuối năm ngoái, cảnh báo thứ hai vào mùa xuân năm nay.

Tuy nhiên, ông Trump không có động thái nào sau cả hai lần được cảnh báo. Thậm chí, ông còn đưa CEO Nvidia cùng tham gia chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5. Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ tiếp tục công khai ca ngợi và bày tỏ sự cảm thông với nhà lãnh đạo Nvidia, gọi ông là một “huyền thoại” trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 12/11.

Các cố vấn của ông Trump cho biết Tổng thống tỏ ra không quá quan tâm đến những hệ lụy an ninh quốc gia trong các đánh giá tình báo liên quan đến ông Huang. Một trợ lý cho biết ông Trump chủ yếu nhìn nhận vụ việc dưới góc độ ngoại tình và bác bỏ khả năng mối quan hệ của CEO Nvidia có thể gây ra mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Theo những người thân cận với Tổng thống, ông Trump coi Nvidia là doanh nghiệp quá quan trọng để có thể thất bại. Tập đoàn này không chỉ nằm trong nhóm công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới mà còn giữ vai trò thiết yếu trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời là trụ cột trong tham vọng duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ về AI trước Trung Quốc.

“Henry Ford của thời đại mới” trong mắt ông Trump

Các cố vấn của ông Trump đưa ra nhiều lý do để giải thích cách Tổng thống xử lý vụ việc. Theo những người này, ông Trump đã đặt nhiều kỳ vọng vào ông Huang, người mà Tổng thống xem như "một Henry Ford của thời đại mới", dẫn dắt một ngành công nghệ có thể định hình cả thế kỷ.

Tổng thống Trump xem Jensen Huang như "một Henry Ford của thời đại mới", và vận mệnh của Nvidia gắn chặt với nền kinh tế Mỹ và thị trường chứng khoán (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cũng nhìn nhận vận mệnh của Nvidia gắn chặt với nền kinh tế Mỹ và thị trường chứng khoán. Khi xuất hiện thông tin Hội đồng quản trị Nvidia cân nhắc thay thế ông Huang, Tổng thống đã hỏi những người thân cận về tác động có thể xảy ra đối với thị trường. Ông lo ngại việc CEO Nvidia ra đi có thể gây ra một đợt sụt giảm mạnh.

Nỗ lực vào phút chót nhằm giữ ông Huang ở lại Nvidia cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi đáng kể chỉ trong khoảng hai năm.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Jensen Huang hầu như không xuất hiện trong tầm chú ý của Tổng thống. Nhà sáng lập Nvidia ít có hoạt động tại Washington, không vận động hành lang hay đóng góp cho các chiến dịch tranh cử và cũng không thể hiện nhiều quan tâm đến chính trị. Những hạn chế xuất khẩu chip trên diện rộng do chính quyền Tổng thống Joe Biden áp đặt đã buộc ông Huang chú ý hơn đến các quyết sách tại Washington, nhưng ông vẫn ít tham gia vận động chính trị hơn nhiều lãnh đạo công nghệ khác. Ông cũng không tham dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Thế nhưng đến cuối năm 2024, ông Trump nhận ra ông Huang là nhân vật không thể thiếu tại tập đoàn kiểm soát ít nhất 80% thị trường chip dùng để huấn luyện những mô hình AI tiên tiến nhất. Về phần mình, ông Huang cũng tìm cách xây dựng quan hệ với một vị Tổng thống coi trọng sự quan tâm cá nhân và thường hưởng ứng những lời tán dương.

Tháng 4/2025, ông Huang cùng vợ Lori tham dự một bữa tiệc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump, với sự góp mặt của Tổng thống và một nhóm nhà tài trợ trong lĩnh vực công nghệ và tiền điện tử. Theo những người từng trao đổi với ông Trump vào thời điểm đó, Tổng thống ngày càng quan tâm và ấn tượng với CEO Nvidia khi được nghe nhiều lần rằng làn sóng bùng nổ AI phụ thuộc rất lớn vào tập đoàn này. Sau đó, ông Trump từng nói với Jensen Huang rằng ông đang chinh phục cả thế giới.

Theo New York Times, ông Huang mang đến cho ông Trump một điều mà Tổng thống chưa đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên và kỳ vọng thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai: thúc đẩy quá trình tái công nghiệp hóa nước Mỹ thông qua công nghệ mới.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng cam kết khôi phục việc làm trong ngành than và thép, nhưng các ngành này không thể trở lại thời kỳ phát triển trước đây. Đến nhiệm kỳ thứ hai, AI được ông xem là một con đường khác để hiện thực hóa cam kết tái công nghiệp hóa. Những người thân cận với Tổng thống cho biết ông tin rằng cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu, với nhu cầu điện năng khổng lồ, có thể tạo động lực cho ngành sản xuất và duy trì tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Trong cách nhìn đó, lãnh đạo các tập đoàn AI trở thành những nhân vật có giá trị đặc biệt đối với Nhà Trắng, và ông Huang có thể là người quan trọng nhất.

CEO Nvidia cũng góp phần củng cố vai trò này. Năm 2025, ông tuyên bố Nvidia sẽ sản xuất lượng hạ tầng AI trị giá tới 500 tỷ USD tại Mỹ. Ông đồng thời dành nhiều lời ca ngợi cho Tổng thống Trump, khẳng định lợi thế đặc biệt của nước Mỹ mà không quốc gia nào có được chính là “Tổng thống Trump”.

Tháng 5/2025, ông Huang tháp tùng ông Trump trong chuyến công du vùng Vịnh Ba Tư, nơi Tổng thống Mỹ công bố các thỏa thuận để Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất mua chip Nvidia. Những thỏa thuận này tạo ra các thông tin tích cực về hợp tác kinh doanh, đúng với điều ông Trump mong muốn.

Nvidia giúp định hình chính sách chip của Mỹ với Trung Quốc

Một trong những vấn đề thể hiện ảnh hưởng của ông Huang đối với chính sách của chính quyền Trump là xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc.

Ông Jensen Huang tham gia đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters)

Jensen Huang từng thuyết phục Tổng thống Mỹ rằng Nvidia nên được phép bán chip trên phạm vi rộng nhất có thể, để các quốc gia xây dựng hạ tầng công nghệ dựa trên sản phẩm Mỹ thay vì chuyển sang công nghệ Trung Quốc. David Sacks, người phụ trách chính sách AI và tiền điện tử của Nhà Trắng, cũng ủng hộ quan điểm này.

Hai người góp phần thuyết phục ông Trump lựa chọn lập trường trái với quan điểm của một bộ phận cử tri và những nhân vật có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc trong phong trào MAGA. Những người này, trong đó có Stephen Bannon, muốn cấm hoàn toàn việc bán chip cho Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump cuối cùng đứng về phía ông Huang và các tỷ phú công nghệ khác, bao gồm lãnh đạo OpenAI, Meta và SpaceX.

Theo đề xuất của ông Huang, ông Trump cho phép Nvidia bán một số dòng chip nhất định cho Trung Quốc theo cơ chế đặc biệt, trong đó chính phủ Mỹ được hưởng 15%, sau đó tăng lên 25% doanh thu. Chính sách này vấp phải chỉ trích về tính hợp pháp và những cảnh báo rằng lợi ích an ninh quốc gia có thể bị đánh đổi. Một số quan chức trong chính quyền Mỹ cũng bày tỏ ngạc nhiên trước mức độ ảnh hưởng mà ông Huang dường như có được đối với Tổng thống Trump.