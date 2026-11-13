English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao ông Trump quyết bảo vệ CEO Jensen Huang trước sóng gió Nvidia

Thứ Sáu, 18:05, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng trực tiếp gọi điện cho CEO Nvidia Jensen Huang hôm 10/11, khuyên ông tiếp tục đấu tranh để giữ vị trí lãnh đạo tập đoàn, giữa những sóng gió bê bối.

Theo New York Times, động thái này cho thấy ông Trump đã tìm cách bảo vệ một trong những đồng minh có ảnh hưởng lớn nhất của mình trong ngành công nghệ cho đến những thời điểm cuối cùng trước khi ông Huang rời ghế CEO.

Theo hai nguồn tin được thông báo về cuộc trao đổi, Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho ông Huang hai ngày trước khi Nvidia công bố quyết định thay thế vị CEO vào ngày 12/11. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ khuyến khích nhà sáng lập Nvidia tiếp tục chiến đấu để giữ vị trí của mình.

vi sao ong trump quyet bao ve ceo jensen huang truoc song gio nvidia hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch kiêm CEO Nvidia Jensen Huang sau bữa trưa dành cho các nhà lãnh đạo ngành công nghệ Mỹ tại Nhà Trắng ngày 29/9 (Ảnh: Reuters)

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi động thái thể hiện sự ủng hộ của ông Trump đối với Jensen Huang, người đã trở thành một đồng minh nổi bật và cố vấn có ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ về trí tuệ nhân tạo (AI).

Các cơ quan tình báo Mỹ kết luận ông Huang có quan hệ tình cảm với một phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc. Tuy nhiên, những thông tin này chưa đồng nghĩa với việc ông Huang biết hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động tình báo nào.

Một đại diện của ông Huang không đưa ra bình luận. Tổng thống Trump và Nhà Trắng cũng không phản hồi đề nghị bình luận về cuộc điện đàm.

Trước đó, Tổng thống Trump được cho là đã ít nhất hai lần nhận cảnh báo về mối quan hệ giữa ông Huang và một công dân Trung Quốc được biết đến với tên gọi Alice Huang. Các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá người phụ nữ này đã được Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc tuyển mộ. Cảnh báo đầu tiên được đưa ra vào cuối năm ngoái, cảnh báo thứ hai vào mùa xuân năm nay.

Tuy nhiên, ông Trump không có động thái nào sau cả hai lần được cảnh báo. Thậm chí, ông còn đưa CEO Nvidia cùng tham gia chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5. Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ tiếp tục công khai ca ngợi và bày tỏ sự cảm thông với nhà lãnh đạo Nvidia, gọi ông là một “huyền thoại” trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 12/11.

Các cố vấn của ông Trump cho biết Tổng thống tỏ ra không quá quan tâm đến những hệ lụy an ninh quốc gia trong các đánh giá tình báo liên quan đến ông Huang. Một trợ lý cho biết ông Trump chủ yếu nhìn nhận vụ việc dưới góc độ ngoại tình và bác bỏ khả năng mối quan hệ của CEO Nvidia có thể gây ra mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Theo những người thân cận với Tổng thống, ông Trump coi Nvidia là doanh nghiệp quá quan trọng để có thể thất bại. Tập đoàn này không chỉ nằm trong nhóm công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới mà còn giữ vai trò thiết yếu trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời là trụ cột trong tham vọng duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ về AI trước Trung Quốc.

“Henry Ford của thời đại mới” trong mắt ông Trump

Các cố vấn của ông Trump đưa ra nhiều lý do để giải thích cách Tổng thống xử lý vụ việc. Theo những người này, ông Trump đã đặt nhiều kỳ vọng vào ông Huang, người mà Tổng thống xem như "một Henry Ford của thời đại mới", dẫn dắt một ngành công nghệ có thể định hình cả thế kỷ.

vi sao ong trump quyet bao ve ceo jensen huang truoc song gio nvidia hinh anh 2
Tổng thống Trump xem Jensen Huang như "một Henry Ford của thời đại mới", và vận mệnh của Nvidia gắn chặt với nền kinh tế Mỹ và thị trường chứng khoán (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cũng nhìn nhận vận mệnh của Nvidia gắn chặt với nền kinh tế Mỹ và thị trường chứng khoán. Khi xuất hiện thông tin Hội đồng quản trị Nvidia cân nhắc thay thế ông Huang, Tổng thống đã hỏi những người thân cận về tác động có thể xảy ra đối với thị trường. Ông lo ngại việc CEO Nvidia ra đi có thể gây ra một đợt sụt giảm mạnh.

Nỗ lực vào phút chót nhằm giữ ông Huang ở lại Nvidia cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi đáng kể chỉ trong khoảng hai năm.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Jensen Huang hầu như không xuất hiện trong tầm chú ý của Tổng thống. Nhà sáng lập Nvidia ít có hoạt động tại Washington, không vận động hành lang hay đóng góp cho các chiến dịch tranh cử và cũng không thể hiện nhiều quan tâm đến chính trị. Những hạn chế xuất khẩu chip trên diện rộng do chính quyền Tổng thống Joe Biden áp đặt đã buộc ông Huang chú ý hơn đến các quyết sách tại Washington, nhưng ông vẫn ít tham gia vận động chính trị hơn nhiều lãnh đạo công nghệ khác. Ông cũng không tham dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Thế nhưng đến cuối năm 2024, ông Trump nhận ra ông Huang là nhân vật không thể thiếu tại tập đoàn kiểm soát ít nhất 80% thị trường chip dùng để huấn luyện những mô hình AI tiên tiến nhất. Về phần mình, ông Huang cũng tìm cách xây dựng quan hệ với một vị Tổng thống coi trọng sự quan tâm cá nhân và thường hưởng ứng những lời tán dương.

Tháng 4/2025, ông Huang cùng vợ Lori tham dự một bữa tiệc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump, với sự góp mặt của Tổng thống và một nhóm nhà tài trợ trong lĩnh vực công nghệ và tiền điện tử. Theo những người từng trao đổi với ông Trump vào thời điểm đó, Tổng thống ngày càng quan tâm và ấn tượng với CEO Nvidia khi được nghe nhiều lần rằng làn sóng bùng nổ AI phụ thuộc rất lớn vào tập đoàn này. Sau đó, ông Trump từng nói với Jensen Huang rằng ông đang chinh phục cả thế giới.

Theo New York Times, ông Huang mang đến cho ông Trump một điều mà Tổng thống chưa đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên và kỳ vọng thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai: thúc đẩy quá trình tái công nghiệp hóa nước Mỹ thông qua công nghệ mới.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng cam kết khôi phục việc làm trong ngành than và thép, nhưng các ngành này không thể trở lại thời kỳ phát triển trước đây. Đến nhiệm kỳ thứ hai, AI được ông xem là một con đường khác để hiện thực hóa cam kết tái công nghiệp hóa. Những người thân cận với Tổng thống cho biết ông tin rằng cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu, với nhu cầu điện năng khổng lồ, có thể tạo động lực cho ngành sản xuất và duy trì tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Trong cách nhìn đó, lãnh đạo các tập đoàn AI trở thành những nhân vật có giá trị đặc biệt đối với Nhà Trắng, và ông Huang có thể là người quan trọng nhất.

CEO Nvidia cũng góp phần củng cố vai trò này. Năm 2025, ông tuyên bố Nvidia sẽ sản xuất lượng hạ tầng AI trị giá tới 500 tỷ USD tại Mỹ. Ông đồng thời dành nhiều lời ca ngợi cho Tổng thống Trump, khẳng định lợi thế đặc biệt của nước Mỹ mà không quốc gia nào có được chính là “Tổng thống Trump”.

Tháng 5/2025, ông Huang tháp tùng ông Trump trong chuyến công du vùng Vịnh Ba Tư, nơi Tổng thống Mỹ công bố các thỏa thuận để Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất mua chip Nvidia. Những thỏa thuận này tạo ra các thông tin tích cực về hợp tác kinh doanh, đúng với điều ông Trump mong muốn.

Nvidia giúp định hình chính sách chip của Mỹ với Trung Quốc

Một trong những vấn đề thể hiện ảnh hưởng của ông Huang đối với chính sách của chính quyền Trump là xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc.

vi sao ong trump quyet bao ve ceo jensen huang truoc song gio nvidia hinh anh 3
Ông Jensen Huang tham gia đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters)

Jensen Huang từng thuyết phục Tổng thống Mỹ rằng Nvidia nên được phép bán chip trên phạm vi rộng nhất có thể, để các quốc gia xây dựng hạ tầng công nghệ dựa trên sản phẩm Mỹ thay vì chuyển sang công nghệ Trung Quốc. David Sacks, người phụ trách chính sách AI và tiền điện tử của Nhà Trắng, cũng ủng hộ quan điểm này.

Hai người góp phần thuyết phục ông Trump lựa chọn lập trường trái với quan điểm của một bộ phận cử tri và những nhân vật có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc trong phong trào MAGA. Những người này, trong đó có Stephen Bannon, muốn cấm hoàn toàn việc bán chip cho Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump cuối cùng đứng về phía ông Huang và các tỷ phú công nghệ khác, bao gồm lãnh đạo OpenAI, Meta và SpaceX.

Theo đề xuất của ông Huang, ông Trump cho phép Nvidia bán một số dòng chip nhất định cho Trung Quốc theo cơ chế đặc biệt, trong đó chính phủ Mỹ được hưởng 15%, sau đó tăng lên 25% doanh thu. Chính sách này vấp phải chỉ trích về tính hợp pháp và những cảnh báo rằng lợi ích an ninh quốc gia có thể bị đánh đổi. Một số quan chức trong chính quyền Mỹ cũng bày tỏ ngạc nhiên trước mức độ ảnh hưởng mà ông Huang dường như có được đối với Tổng thống Trump.

trump.jpg

Ông Trump lên tiếng sau khi CEO Nvidia bất ngờ từ chức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất ông Tim Cook, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Apple, trở thành người kế nhiệm ông Jensen Huang tại Nvidia, sau khi nhà lãnh đạo kỳ cựu của tập đoàn sản xuất chip này bất ngờ từ chức.

Phan Tùng/VOV.VN (Biên dịch)
(Theo NYT)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CEO Nvidia Jensen Huang từ chức
CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

VOV.VN - Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm của Nvidia, người đã đưa công ty sản xuất chip này trở thành một trong những tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới, đã tuyên bố từ chức Giám đốc điều hành (CEO) sau 33 năm lãnh đạo công ty.

CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

VOV.VN - Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm của Nvidia, người đã đưa công ty sản xuất chip này trở thành một trong những tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới, đã tuyên bố từ chức Giám đốc điều hành (CEO) sau 33 năm lãnh đạo công ty.

Nvidia nguy cơ "bốc hơi" hơn 470 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 2 phiên
Nvidia nguy cơ "bốc hơi" hơn 470 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 2 phiên

VOV.VN - Cổ phiếu Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/11, khiến doanh nghiệp này đứng trước nguy cơ mất hơn 470 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong hai phiên.

Nvidia nguy cơ "bốc hơi" hơn 470 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 2 phiên

Nvidia nguy cơ "bốc hơi" hơn 470 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 2 phiên

VOV.VN - Cổ phiếu Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/11, khiến doanh nghiệp này đứng trước nguy cơ mất hơn 470 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong hai phiên.

CEO Nvidia vướng bê bối tình ái, bí mật công nghệ AI của Mỹ bị đe dọa?
CEO Nvidia vướng bê bối tình ái, bí mật công nghệ AI của Mỹ bị đe dọa?

VOV.VN - Vụ CEO Nvidia vướng bê bối tình ái liên quan nghi vấn tình báo Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ bí mật công nghệ AI của Mỹ.

CEO Nvidia vướng bê bối tình ái, bí mật công nghệ AI của Mỹ bị đe dọa?

CEO Nvidia vướng bê bối tình ái, bí mật công nghệ AI của Mỹ bị đe dọa?

VOV.VN - Vụ CEO Nvidia vướng bê bối tình ái liên quan nghi vấn tình báo Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ bí mật công nghệ AI của Mỹ.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ