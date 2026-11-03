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Vì sao Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị “Túi sinh tồn 72 giờ”?

Thứ Ba, 22:46, 03/11/2026
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VOV.VN - Khuyến nghị người dân chuẩn bị “Túi sinh tồn 72 giờ” của Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong những ngày qua.

Trước tâm lý lo ngại của người dân, Chính phủ Thái Lan đã liên tiếp phát đi thông điệp trấn an, khẳng định nước này vẫn bảo đảm đầy đủ an ninh lương thực và năng lượng, đồng thời nhấn mạnh việc chuẩn bị túi khẩn cấp chỉ là biện pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế.

vi sao thai lan khuyen cao nguoi dan chuan bi tui sinh ton 72 gio hinh anh 1
Hoạt động mua sắm diễn ra bình thường tại siêu thị Lotus, quận Huai Khwang, Bangkok, chiều 3/11/2026.
vi sao thai lan khuyen cao nguoi dan chuan bi tui sinh ton 72 gio hinh anh 2
Trung tâm mua sắm Big C khu vực trung tâm thủ đô Bangkok tối 3/11/2026.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định người dân cần theo dõi sát các diễn biến quốc tế nhưng không nên hoảng loạn. Theo ông, Thái Lan vẫn bảo đảm đầy đủ nguồn cung lương thực, nguyên liệu thiết yếu và đang theo dõi chặt chẽ những tác động có thể ảnh hưởng tới thị trường năng lượng. Chính phủ cũng đã chuẩn bị các biện pháp ứng phó phù hợp, bao gồm cả nguồn năng lượng thay thế nếu cần thiết.

Liên quan tình hình công dân Thái Lan ở nước ngoài, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ bất ổn như Trung Đông, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết đang theo dõi sát tình hình, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án hỗ trợ và sơ tán trong trường hợp cần thiết.

Giải thích về khuyến nghị chuẩn bị “Túi sinh tồn 72 giờ”, Tổng Cục trưởng Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan Nirat Pongsitthaworn cho biết, đây là khuyến cáo dựa trên tiêu chuẩn ứng phó thảm họa quốc tế. Theo đó, 72 giờ đầu sau khi xảy ra thiên tai hoặc sự cố thường là giai đoạn người dân cần tự bảo đảm các nhu cầu thiết yếu trong lúc lực lượng cứu hộ triển khai hỗ trợ. Túi khẩn cấp được khuyến nghị gồm các vật dụng cơ bản như thực phẩm khô, nước uống, thuốc men, bộ sơ cứu, thiết bị liên lạc, giấy tờ quan trọng, tiền mặt và đồ dùng cá nhân.

Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực của Thái Lan có nguy cơ đối mặt với thời tiết cực đoan trong những ngày tới. Cơ quan Khí tượng Thái Lan dự báo từ ngày 5-7/11, miền Bắc, Đông Bắc, miền Trung, miền Đông và khu vực Bangkok có thể xuất hiện dông, gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ và mưa đá do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ Trung Quốc.

Trong khi đó, các tỉnh miền Nam được cảnh báo có mưa lớn đến rất lớn từ ngày 7-9/11, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và dòng chảy tràn từ vùng đồi núi.

Nhà chức trách cũng cảnh báo sóng biển tại Vịnh Thái Lan và biển Andaman có thể cao trên 2m tại những khu vực có dông mạnh, đồng thời khuyến cáo tàu thuyền thận trọng khi hoạt động trên biển.

Giới chức Thái Lan nhấn mạnh việc chuẩn bị túi sinh tồn nhằm nâng cao khả năng ứng phó của cộng đồng trước thiên tai và các tình huống khẩn cấp bất ngờ, thay vì phản ánh nguy cơ thiếu hụt lương thực hay năng lượng. Người dân được khuyến cáo tiếp tục theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng và tránh hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng.

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Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, ngày 3/11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Đại tướng Ukris Boontanondha, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan.

PV/VOV-Bangkok
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