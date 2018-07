Video: Gia đình nghẹn ngào tiễn biệt anh hùng cứu đội bóng mắc kẹt

Anh Samarn Kunan hi sinh do thiếu dưỡng khí trong lúc nỗ lực cứu các em nhỏ của đội bóng thiếu niên Thái Lan bị kẹt trong hang sâu. Đám tang của anh được tổ chức ở một ngôi chùa ở tỉnh Roi Et.

Vợ và bố của cựu thành viên đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan Samarn Kunan, người đầu tiên hi sinh trong chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Tham Luang đã có những chia sẻ nghẹn ngào khi tiễn biệt anh.

Vợ của Samarn Kunan chia sẻ, anh từng nói “Sống chết khó lường. Chả ai biết mình chết lúc nào. Mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng, thế nên sống là luôn phải trân trọng từng giây phút. Chị nói rằng sẽ “lấy lòng tự hào để quên đi nỗi đau” dù hồn như đã theo anh về nơi chín suối.

Còn cha của Samarn Kunan cho biết, ông rất tự hào về con trai nhưng không thể không đau khổ./.