Viễn cảnh Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận

Việc Hạ viện Anh không thể thông qua một thỏa thuận Brexit khi chỉ còn khoảng 10 tuần nữa là ngày Anh chính thức rời "mái nhà chung" làm dấy lên lo ngại về kịch bản Brexit không thỏa thuận. Thậm chí, trong tuyên bố mới nhất, nhà đàm phán Brexit của Liên minh Châu Âu Michel Barnier cho rằng, Brexit không có thỏa thuận dường như là kịch bản mặc định.

Nhà đàm phán Brexit của EU Michel Barnier cho rằng, Brexit không có thỏa thuận dường như là kịch bản mặc định. Ảnh: BBC

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Barnier cho rằng, EU đang lo lắng một kịch bản Brexit không thỏa thuận. Ông hy vọng, các cuộc tham vấn giữa đảng của Thủ tướng Anh Theresa May và các đảng phái khác sẽ thành công trong việc tránh một kịch bản Brexit mà không có thỏa thuận: “Phản đối thỏa thuận cũng không thể ngăn chặn được việc Anh rời khỏi EU vào cuối tháng 3. Để ngăn chặn việc Brexit không có thỏa thuận thì cần phải có những giải pháp tích cực. Đây là mục tiêu của các cuộc tham vấn chính trị mà Thủ tướng Anh Theresa May với các đảng phái khác. Chúng tôi hy vọng rằng, quá trình này sẽ thành công”.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Ủy viên phụ trách các vấn đề Kinh tế của EU Pierre Moscovici cho biết, nguy cơ Anh rời khỏi "ngôi nhà chung" không có thỏa thuận đang gia tăng trong những tuần qua và hiện mọi việc chỉ chờ Anh thông báo với EU xem họ thực sự muốn đi tới đâu. Trong bối cảnh thời hạn Brexit (ngày 29/3) đang đến gần, ông Moscovici cho biết, EU sẵn sàng và đang chờ đợi, song không ai muốn một kịch bản ra đi không thỏa thuận.

Từ Berlin, người phát ngôn của Chính phủ Đức cho biết việc trì hoãn Brexit chỉ có thể được mang ra thảo luận nếu nội bộ nước Anh đạt được nhất trí với vấn đề này. EU cần phải biết Anh muốn gì và có những dự tính gì cho tương lai, nhất là đứng trước một kịch bản trì hoãn Brexit. EU sẽ chỉ thực sự cân nhắc việc này nếu Anh chắc chắn đó là điều họ mong muốn.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May cùng ngày cho rằng, nỗ lực của một bộ phận các nghị sĩ nước này nhằm trì hoãn thời hạn Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, không phải là câu trả lời cho vấn đề "gốc rễ" hiện nay của nước này, đó là nên Brexit như thế nào.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, bà Theresa May nêu rõ: “Việc cố gắng thiết lập một tình huống để gia hạn Điều 50 của Hiệp ước Lisbon không giải quyết được vấn đề gì bởi cuối cùng nước Anh vẫn sẽ phải đưa ra một quyết định. Các lựa chọn vẫn không có gì thay đổi, Brexit có thỏa thuận, Brexit không thỏa thuận hoặc là không Brexit nữa”.

Tuyên bố trên của bà Theresa May đưa ra trong bối cảnh chiến dịch vận động nhằm kéo dài hạn chót Brexit vừa được tiếp sức sau khi Công đảng đối lập cho biết đảng này nhiều khả năng sẽ ủng hộ đề xuất này nếu được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. Theo đề xuất do nghị sĩ Yvette Cooper thuộc Công đảng đưa ra, bà Theresa May có thời hạn tới 26/2 để tìm kiếm một thỏa thuận Brexit mới được sự chấp thuận của Quốc hội, nếu không bà sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu về hoãn thời hạn Brexit.

Việc Hạ viện Anh không thể thông qua một thỏa thuận Brexit khi chỉ còn khoảng 10 tuần nữa là ngày Anh chính thức rời "mái nhà chung" làm dấy lên lo ngại về kịch bản Brexit không thỏa thuận khiến mọi hoạt động lưu thông thương mại bị cắt đứt đột ngột và các rào cản thuế quan sẽ được thiết lập. Nếu điều này xảy ra, Cộng hòa Ireland sẽ là quốc gia chịu tác động nghiêm trọng bởi có quan hệ thương mại gần gũi với Anh.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Barnier sẽ gặp nhau tại Berlin trong ngày 24/1 để thảo luận về những bế tắc hiện nay trong đàm phán Brexit./.

