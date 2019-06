Việt Nam đạt 192/193 phiếu, trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Lê Hoài Trung dẫn đầu tham dự Khóa họp lần thứ 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương cho cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Kết quả cập nhật lúc 22h11 ngày 7/6/2019 (giờ Việt Nam), Việt Nam đã chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 tại cuộc bầu cử vừa kết thúc tại Đại hội đồng LHQ ở thành phố New York (Mỹ) với số phiếu 192/193.

Đây là lần thứ hai Việt Nam nắm giữ trọng trách này. Lần đầu tiên là nhiệm kỳ 2008-2009 với Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 07/2008 và tháng 10/2009.

Trong nhiệm kỳ 2 năm của mình, Việt Nam sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực trụ cột bao gồm: tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Bảo an và các tổ chức khu vực trong việc phòng ngừa xung đột; tái thiết và xây dựng hòa bình sau xung đột; và tăng cường bảo vệ dân thường cũng như thúc đẩy các công việc của Hội đồng Bảo an liên quan tới phụ nữ, hòa bình và an ninh, và trẻ em và các cuộc xung đột vũ trang.

Việt Nam sẽ thay thế Kuwait đại diện nhóm châu Á- Thái Bình Dương và theo cơ chế luân phiên, Việt Nam sẽ là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngay trong tháng 01/2020./.