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Việt Nam đề xuất tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác Mekong - Lan Thương

Thứ Tư, 21:16, 04/11/2026
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VOV.VN - Ngày 4/11, nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 11 tại Bắc Kinh.

 

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương có sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, Lào, Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Quốc gia, đầu tư và Quan hệ Kinh tế đối ngoại Myanmar.

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Các Bộ trưởng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Lan Thương lần thứ 11. (Ảnh: Trung Kiên)

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác MLC kể từ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao MLC lần thứ 10 (tháng 8/2025), nhất là việc triển khai Kế hoạch hành động MLC giai đoạn 2023-2027, thể hiện rõ nét qua tăng trưởng kim ngạch thương mại cũng như việc triển khai các dự án cụ thể sử dụng Quỹ đặc biệt MLC. Bên cạnh đó, hợp tác MLC cũng đạt nhiều tiến triển tích cực trong các lĩnh vực như chia sẻ thông tin thủy văn, ứng phó lũ lụt, hạn hán, bảo vệ môi trường, hợp tác thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Các Bộ trưởng nhất trí về một số phương hướng, ưu tiên hợp tác MLC trong giai đoạn tới nhằm góp phần bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

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Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Lan Thương lần thứ 11 diễn ra tại Bắc Kinh ngày 4/11/2026. (Ảnh: Trung Kiên)

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều thách thức, khu vực Mekong - Lan Thương đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Những chuyển biến mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu đang mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để các nước nâng cao năng lực thích ứng, phát huy lợi thế bổ trợ và gia tăng tính kết nối, liên kết. Trên cơ sở đó, Trưởng đoàn Việt Nam ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai Kế hoạch hành động MLC giai đoạn 2023 – 2027 đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa tiềm năng, lợi thế và kết quả hợp tác thành các động lực phát triển thực chất, có tính lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cho các nước thành viên.

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trung Kiên)

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Trưởng đoàn Việt Nam đề xuất tập trung xây dựng khu vực Mekong - Lan Thương tự cường, đổi mới, tăng cường kết nối khu vực, đẩy mạnh phối hợp giữa MLC và các cơ chế khu vực, cơ chế hợp tác Me Kong khác, tăng cường hợp tác trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và đặt con người ở trung tâm của hợp tác MLC.

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Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trung Kiên)

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã tiếp xúc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao quan hệ hợp tác thời gian qua, đề xuất tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương mỗi bên để triển khai các cam kết cấp cao và một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Được biết, Hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) được thành lập năm 2015, gồm sáu nước ven sông Mekong - Lan Thương: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (phải) và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn (trái). (Ảnh: Trung Kiên)
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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao đổi với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn bên lề hội nghị. (Ảnh: Trung Kiên)
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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao đổi với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane bên lề hội nghị. (Ảnh: Trung Kiên)
Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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