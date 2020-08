Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại hòa bình và khôi phục ổn định tại Mali

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an chia sẻ quan ngại về tình hình Mali, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục trật tự Hiến pháp và tuân thủ Hiệp định Hoà bình năm 2015, đánh giá cao nỗ lực của Liên Hợp Quốc, Lãnh đạo các quốc gia Cộng đồng kinh tế khu vực Tây Phi (ECOWAS), Liên minh Châu Phi (AU) trong thúc đẩy ổn định ở Mali, đặc biệt là vai trò trung gian hòa giải của Cộng đồng kinh tế Tây Phi.

Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an họp về tình hình ở Mali.

Một số nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền con người và chống khủng bố trong bối cảnh hiện nay, tránh để Mali rơi vào tình trạng như sau cuộc đảo chính năm 2012.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến tại Mali; kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực; thúc đẩy đối thoại để tìm kiếm các giải pháp chính trị hòa bình, phù hợp với Hiến pháp và luật pháp Mali nhằm thiết lập lại ổn định và trật tự xã hội ở Mali, vì nguyện vọng hòa bình chính đáng của người dân.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ nỗ lực của Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi, Cộng đồng kinh tế khu vực Tây Phi, và cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình giữa các bên liên quan, hỗ trợ đưa tình hình Mali sớm trở lại ổn định.

Chiều cùng ngày, Hội đồng Bảo an ban hành Tuyên bố Báo chí về tình hình Mali với nội dung lên án vụ việc ngày 18/8, kêu gọi trao trả tự do và an toàn cho các quan chức chính phủ, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giải quyết khủng hoảng tại Mali thông qua đối thoại, sớm khôi phục quy tắc của pháp luật và tiến tới khôi phục trật tự Hiến pháp; tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực của Cộng đồng kinh tế khu vực Tây Phi, Liên minh châu Phi và Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Mali./.