Virus corona chủng mới lây từ người sang người từ giữa tháng 12/2019

Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia Trung Quốc vừa được đăng trong 1 bài viết trên Tạp chí y khoa hàng đầu thế giới New England Journal of Medicine (NEJM) của Mỹ. Tác giả bài viết là những chuyên gia uy tín đến từ Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh thành phố Vũ Hán và Trung Quốc, cùng các bác sĩ của những bệnh viện đang trực tiếp điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Căn cứ vào những dữ liệu mà nhóm nghiên cứu thu thập được cho đến ngày 22/01, ban đầu, đa phần các ca nhiễm bệnh đều liên quan tới Chợ đầu mối hải sản Hoa Nam, nhưng từ cuối tháng 12, số ca bệnh không liên quan đến khu chợ này ngày càng tăng. Trong số những ca phát bệnh từ trước ngày 01/01, có tới 55% liên quan đến khu chợ, trong khi những ca bệnh sau đó chỉ chiếm 8,6%. Điều đó cho thấy, từ giữa tháng 12/2019, giữa những người có tiếp xúc mật thiết với người bệnh đã xuất hiện hiện tượng lây truyền lẫn nhau và sau đó 1 tháng lây mạnh ra cộng đồng.

Cũng từ ngày 01/01, bắt đầu xuất hiện các ca lây nhiễm là nhân viên y tế. Trong đó, từ ngày 01/01-11/01, có 7 nhân viên y tế ở Vũ Hán bị lây, từ 12/01-22/01 có tiếp 8 nhân viên khác bị lây nhiễm. Bài viết cho rằng, tỉ lệ y bác sĩ lây nhiễm của dịch bệnh này thấp hơn SARS và MERS, nhưng có khả năng xuất hiện các trường hợp “siêu lây nhiễm”.

Bài viết còn cho biết, căn cứ những số liệu hiện có, trung bình số ngày ủ bệnh của virus là 5,2 ngày, thời gian lây từ người này sang người khác trung bình là 7,5 ngày và cứ 1 người bệnh thì lây sang 2,2 người khác trong thời kỳ đầu bùng phát dịch, trong khi tỉ lệ lây nhiễm này ở SARS là 3.

Mặc dù Vũ Hán đã bị phong tỏa từ 23/01 để ngăn chặn virus phát tán ra bên ngoài, song việc cấp bách hiện nay là xác định xem liệu những khu vực khác có xảy ra tình trạng lây lan nhanh chóng tại địa bàn như Vũ Hán hay không?

Trước đó, ngày 31/12/2019, khi thông báo về tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán, cơ quan chức năng sở tại khẳng định “không có bằng chứng rõ ràng về việc lây truyền từ người sang người”, chỉ đến hôm 20/1, Trung Quốc mới lần đầu tiên xác nhận điều này. Như vậy, thông tin quan trọng này đã bị thông báo muộn 20 ngày./.